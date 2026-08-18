Корецький обіцяє вчителям зарплату до майже 30 тис

Українські вчителі після підвищення зарплат зможуть отримувати до 28,5 тисячі гривень на місяць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив в коментарі агентству "Укрінформ".

За його словами, розмір виплат залежатиме від досвіду роботи, кваліфікації педагога та тижневого навантаження.

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Як зміняться виплати педагогів

Корецький зазначив, що підвищені зарплати можуть нараховуватися після другого етапу підвищення оплати праці педагогів.

"Цього року з ініціативи президента України уряд розпочав суттєве підвищення оплати праці педагогів. З 1 січня заробітна плата зросла на 30% і з 1 вересня зросте ще на 20%: загалом 50% порівняно з 2025 роком. Безумовно, це тільки початок", – сказав прем’єр-міністр.

За словами Корецького, молодий учитель може отримувати від 12 800 до 17 700 гривень на місяць.

Для педагога з досвідом зарплата становитиме від 16 900 до 28 500 гривень.

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Уряд також планує повертати дітей до шкіл

Корецький зазначив, що одним із пріоритетів залишається повернення школярів до очного навчання.

За його словами, до початку навчального року держава продовжує будувати укриття, щоб гарантувати безпечне навчання для якомога більшої кількості дітей.

"На початок навчального року ми продовжуємо будувати укриття, що дозволить охопити безпечним навчанням максимальну кількість дітей. Також держава вперше цього року спрямувала 1 мільярд гривень на облаштування укриттів у дитячих садках", – додав Корецький.

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У Міністерстві освіти і науки України раніше підтвердили підвищення зарплат педагогів і науково-педагогічних працівників із 1 вересня 2026 року. Виплати мають зрости ще на 20%. Це буде другий етап підвищення зарплат у 2026 році. Після збільшення виплат на 30% із 1 січня загальне зростання за рік становитиме 50% порівняно з 2025 роком.

Також ми писали, що найближчим часом у застосунку "Резерв+" оформити відстрочку зможуть учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

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