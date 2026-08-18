Корецкий обещает учителям зарплату почти до 30 тыс.

После повышения зарплат украинские учителя смогут получать до 28,5 тысяч гривен в месяц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Сергей Корецкий заявил в комментарии агентству "Укринформ".

По его словам, размер выплат будет зависеть от стажа работы, квалификации педагога и недельной нагрузки.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как изменятся выплаты педагогам

Корецкий отметил, что повышенные зарплаты могут начисляться после второго этапа повышения оплаты труда педагогов.

"В этом году по инициативе президента Украины правительство приступило к существенному повышению оплаты труда педагогов. С 1 января заработная плата выросла на 30%, а с 1 сентября вырастет еще на 20%: в общей сложности на 50% по сравнению с 2025 годом. Безусловно, это только начало", — сказал премьер-министр.

По словам Корецкого, молодой учитель может получать от 12 800 до 17 700 гривен в месяц.

Для педагога с опытом зарплата составит от 16 900 до 28 500 гривен.

Читайте также: Оккупанты массово закрывают школы и детские сады в Донецкой области, чтобы сэкономить на учителях, – ЦПД

Правительство также планирует возвращать детей в школы

Корецкий отметил, что одним из приоритетов остается возвращение школьников к очному обучению.

По его словам, к началу учебного года государство продолжает строить укрытия, чтобы гарантировать безопасное обучение для как можно большего числа детей.

"К началу учебного года мы продолжаем строить укрытия, что позволит обеспечить безопасное обучение максимальному количеству детей. Также государство впервые в этом году выделило 1 миллиард гривен на обустройство укрытий в детских садах", — добавил Корецкий.

Читайте также: В МОН призвали популяризировать математическое и технологическое образование: Украине крайне нужны инженерно-технические специалисты

В Министерстве образования и науки Украины ранее подтвердили повышение зарплат педагогов и научно-педагогических работников с 1 сентября 2026 года. Выплаты должны вырасти еще на 20%. Это будет второй этап повышения зарплат в 2026 году. После увеличения выплат на 30% с 1 января общий рост за год составит 50% по сравнению с 2025 годом.

Также мы писали, что в ближайшее время в приложении "Резерв+" оформить отсрочку смогут учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования.

Читайте также: В Минобразования назвали самые востребованные специальности на рынке труда в Украине