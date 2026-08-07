Оккупанты массово закрывают школы и детские сады на Донетчине, чтобы сэкономить на учителях, - ЦПД

На временно оккупированной части Донецкой области российские власти массово закрывают школы и детские сады, объясняя это "реформой образования". В Центре противодействия дезинформации заявляют, что истинной целью является сокращение расходов на образование и увольнение педагогов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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По данным ЦПД, в результате так называемой реформы уже закрыли 12 школ и 24 детских сада, а еще 69 учебных заведений подвергли "реорганизации" или объединению. Из-за этого многие населенные пункты на оккупированной территории остаются без образовательной инфраструктуры.

В Центре отмечают, что, несмотря на заявления оккупационной администрации о "восстановлении школ" и "цифровизации образования", на практике происходит масштабное сокращение сети учебных заведений.

"Главная цель этой "реформы" — экономия средств на зарплатах педагогов", — подчеркнули в ЦПД. Из-за закрытия и объединения учреждений многие учителя остаются без работы, не имея реальных возможностей для трудоустройства.

Ранее сообщалось, что оккупационная администрация Донецкой области также активно привлекает детей в российскую молодежную организацию "Движение первых". По заявлениям оккупантов, ее участниками уже стали около 27 тысяч школьников, а конечной целью является привлечение к этому движению каждого второго ребенка на временно оккупированной территории.

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