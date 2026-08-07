Окупанти масово закривають школи й дитсадки на Донеччині, щоб зекономити на вчителях, - ЦПД

На тимчасово окупованій частині Донецької області російська влада масово закриває школи та дитячі садки, пояснюючи це "реформою освіти". У Центрі протидії дезінформації заявляють, що справжньою метою є скорочення витрат на освіту та звільнення педагогів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Центр протидії дезінформації.

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За даними ЦПД, унаслідок так званої реформи вже закрили 12 шкіл і 24 дитячі садки, а ще 69 навчальних закладів піддали "реорганізації" або об'єднанню. Через це багато населених пунктів на окупованій території залишаються без освітньої інфраструктури.

У Центрі зазначають, що попри заяви окупаційної адміністрації про "відновлення шкіл" та "цифровізацію освіти", на практиці відбувається масштабне скорочення мережі навчальних закладів.

"Головна мета цієї "реформи" – економія коштів на зарплатах педагогів", – наголосили в ЦПД. Через закриття та об'єднання закладів багато вчителів залишаються без роботи, не маючи реальних можливостей для працевлаштування.

Раніше повідомлялося, що окупаційна адміністрація Донецької області також активно залучає дітей до російської молодіжної організації "Движение первых". За заявами окупантів, її учасниками вже стали близько 27 тисяч школярів, а кінцевою метою є залучення до цього руху кожної другої дитини на тимчасово окупованій території.

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