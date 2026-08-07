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Окупанти масово закривають школи й дитсадки на Донеччині, щоб зекономити на вчителях, - ЦПД

Школа Краматорська після обстрілу

На тимчасово окупованій частині Донецької області російська влада масово закриває школи та дитячі садки, пояснюючи це "реформою освіти". У Центрі протидії дезінформації заявляють, що справжньою метою є скорочення витрат на освіту та звільнення педагогів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Центр протидії дезінформації.

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За даними ЦПД, унаслідок так званої реформи вже закрили 12 шкіл і 24 дитячі садки, а ще 69 навчальних закладів піддали "реорганізації" або об'єднанню. Через це багато населених пунктів на окупованій території залишаються без освітньої інфраструктури.

У Центрі зазначають, що попри заяви окупаційної адміністрації про "відновлення шкіл" та "цифровізацію освіти", на практиці відбувається масштабне скорочення мережі навчальних закладів.

"Головна мета цієї "реформи" – економія коштів на зарплатах педагогів", – наголосили в ЦПД. Через закриття та об'єднання закладів багато вчителів залишаються без роботи, не маючи реальних можливостей для працевлаштування.

  • Раніше повідомлялося, що окупаційна адміністрація Донецької області також активно залучає дітей до російської молодіжної організації "Движение первых". За заявами окупантів, її учасниками вже стали близько 27 тисяч школярів, а кінцевою метою є залучення до цього руху кожної другої дитини на тимчасово окупованій території.

Також читайте: Понад 18 тисяч дітей на окупованій Донеччині залучили до російської пропаганди, - ЗМІ

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