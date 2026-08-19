Оккупанты приговорили жителя Запорожской области к 11 годам колонии за якобы передачу ВСУ данных о российских войсках
Созданный российскими оккупантами "Запорожский областной суд" приговорил гражданина Украины к 11 годам колонии строгого режима. Мужчину обвинили в "шпионаже" за передачу украинской стороне информации о российских оккупационных войсках.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на сообщение созданного оккупантами суда.
Передавал данные о российских войсках
В сообщении оккупационного суда осужденного называют "гражданином Украины П." - жителем села Благовещенка Каменско-Днепровского района 1969 года рождения.
"Медиазона" нашла в базе данных этого же "суда" дело о шпионаже в отношении Сергея Пустового. Данные проекта "Если бы не было войны" также свидетельствуют, что Пустовой родился в Благовещенке в 1969 году. Его дело передали в оккупационный суд 27 марта.
По версии российского следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ мужчина оставался сторонником "проукраинской идеологии" и негативно относился к российской власти.
Пустовой продолжал общаться с близким родственником, который находился на подконтрольной Украине территории и служил по контракту в ВСУ.
Российская сторона утверждает, что в мае 2022 года по просьбе родственника мужчина начал собирать сведения о дислокации подразделений оккупационных войск РФ в Каменско-Днепровском районе.
Оккупанты заявляют о передаче информации через Signal
По утверждению российского следствия, с мая по ноябрь 2022 года Пустовой через мессенджер Signal передавал украинской стороне информацию о маршрутах передвижения российской военной техники и местах хранения вооружения.
Впоследствии украинца задержали сотрудники российской ФСБ.
Оккупационный "суд" признал мужчину виновным в "шпионаже" и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.
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