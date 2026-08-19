Окупанти засудили жителя Запорізької області до 11 років колонії за нібито передачу ЗСУ даних про російські війська

Створений російськими окупантами "Запорізький обласний суд" засудив громадянина України до 11 років колонії суворого режиму. Чоловіка звинуватили у "шпигунстві" через передачу українській стороні інформації про російські окупаційні війська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на повідомлення створеного окупантами суду.

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Передавав дані про російські війська

У повідомленні окупаційного суду засудженого називають "громадянином України П." – жителем села Благовіщенка Кам'янсько-Дніпровського району 1969 року народження.

"Медіазона" знайшла у базі цього ж "суду" справу про шпигунство щодо Сергія Пустового. Дані проєкту "Якби не було війни" також свідчать, що Пустовой народився у Благовіщенці у 1969 році. Його справу передали до окупаційного суду 27 березня.

За версією російського слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік залишався прихильником "проукраїнської ідеології" та негативно ставився до російської влади.

Пустовой продовжував спілкуватися з близьким родичем, який перебував на підконтрольній Україні території та служив за контрактом у ЗСУ.

Російська сторона стверджує, що в травні 2022 року на прохання родича чоловік почав збирати відомості про дислокацію підрозділів окупаційних військ РФ у Кам'янсько-Дніпровському районі.

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Окупанти заявляють про передачу інформації через Signal

За твердженням російського слідства, з травня до листопада 2022 року Пустовой через месенджер Signal передавав українській стороні інформацію про маршрути пересування російської військової техніки та місця зберігання озброєння.

Згодом українця затримали співробітники російської ФСБ.

Окупаційний "суд" визнав чоловіка винним у "шпигунстві" та призначив йому 11 років колонії суворого режиму.

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