Отдал приказ убить мирного жителя Бучи: идентифицирован военный преступник - командир подразделения ВС РФ, - Офис генпрокурора

Командиру 5-й роты 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ, отдавшему приказ о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством гражданского лица, было предъявлено подозрение (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Установлено, что 5 марта 2022 года трое военнослужащих ВС РФ во время оккупации Бучи задержали местного жителя и принудительно доставили его к своему командиру. Впоследствии российский офицер, осознавая обязательность выполнения его приказов подчиненными, отдал приказ убить гражданского.

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Восемь выстрелов

Выполняя приказ, один из военнослужащих 5-й роты произвел не менее восьми выстрелов из автоматического оружия. От ранений мужчина скончался на месте.

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