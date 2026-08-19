Отдал приказ убить мирного жителя Бучи: идентифицирован военный преступник - командир подразделения ВС РФ, - Офис генпрокурора
Командиру 5-й роты 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ, отдавшему приказ о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством гражданского лица, было предъявлено подозрение (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Установлено, что 5 марта 2022 года трое военнослужащих ВС РФ во время оккупации Бучи задержали местного жителя и принудительно доставили его к своему командиру. Впоследствии российский офицер, осознавая обязательность выполнения его приказов подчиненными, отдал приказ убить гражданского.
Восемь выстрелов
Выполняя приказ, один из военнослужащих 5-й роты произвел не менее восьми выстрелов из автоматического оружия. От ранений мужчина скончался на месте.
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