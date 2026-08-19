Наказав убити цивільного мешканця Бучі: ідентифіковано воєнного злочинця - командира підрозділу ЗС РФ, - Офіс Генпрокурора

Повідомлено про підозру командиру 5-ї роти 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ, який віддав наказ на порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством цивільної особи (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Встановлено, що 5 березня 2022 року троє військовослужбовців ЗС РФ під час окупації Бучі затримали місцевого мешканця та примусово доставили його до свого командира. У подальшому російський офіцер, усвідомлюючи обов’язковість виконання його наказів підлеглими, віддав наказ убити цивільного.

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Вісім пострілів

Виконуючи наказ, один із військовослужбовців 5-ї роти здійснив щонайменше вісім пострілів з автоматичної зброї. Від поранень чоловік загинув на місці.

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