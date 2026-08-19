В Венгрии закрыли дело против украинских инкассаторов: подтверждено законное происхождение $40 млн, 35 млн евро и золота

В Венгрии прекратили уголовное дело в отношении украинских инкассаторов, которых в марте задержали при перевозке десятков миллионов долларов, евро и золота. Следствие установило, что средства и драгоценный металл имели законное происхождение, а признаков отмывания денег не было.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о закрытии дела сообщил адвокат "Ощадбанка" Лорант Горват.

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"В связи с отсутствием состава преступления Национальное налоговое управление (NAV) прекратило расследование по делу "золотого конвоя"! Отмывания денег не было!" - заявил адвокат.

Следствие подтвердило происхождение денег и золота

Как пишет венгерское издание HVG, в решении о закрытии дела NAV указало, что происхождение изъятых во время обыска наличных денег и драгоценных металлов было установлено.

Выяснилось, что они были частью межбанковской операции между австрийским Raiffeisen Bank International AG и украинским государственным Ощадбанком.

Raiffeisen документально подтвердил происхождение банкнот и драгоценных металлов, а также факт оплаты их стоимости "Ощадбанком".

Собранные в ходе расследования доказательства также подтвердили, что изъятое имущество не было получено преступным путем. Признаков других преступлений следователи также не установили.

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Что известно о задержании украинских инкассаторов

В марте венгерские силовики задержали два бронированных инкассаторских автомобиля по подозрению в отмывании денег.

Они перевозили 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Груз сопровождался официальными накладными.

Заказчиком перевозки был государственный Ощадбанк Украины, а отправителем - Raiffeisen Bank в Вене.

Теперь венгерские следователи официально закрыли дело из-за отсутствия состава преступления.

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