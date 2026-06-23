Задержание инкассаторов "Ощадбанка": генпрокурор Венгрии уйдет в отставку, - Мадяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что генеральный прокурор страны в скором времени покинет свой пост. Это решение может быть связано с делом об инкассаторах "Ощадбанка".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет HVG.
Мадяр заявил, что отстранение Петера Полта от должности генерального прокурора Венгрии не потребует никаких дополнительных решений или процедур. По его словам, глава прокуратуры в ближайшее время сам подаст в отставку.
Отвечая на вопрос, связан ли этот шаг со скандалом вокруг задержания инкассаторов украинского "Ощадбанка", Мадяр заявил, что "это может быть связано".
Петер Полт: что известно?
Петер Полт - генеральный прокурор Венгрии с 2010 года.
Известен своими тесными связями с правящей партией "Фидес" и премьер-министром Виктором Орбаном.
Его руководство прокуратурой часто подвергается критике со стороны оппозиции и европейских институтов за якобы нежелание расследовать коррупционные дела, связанные с высокопоставленными чиновниками.
Что предшествовало?
17 июня премьер-министр Венгрии Петер Мадяр анонсировал проведение расследования по делу о захвате украинских инкассаторов и средств "Ощадбанка".
- 6 марта Налоговая служба Венгрии подтвердила задержание семерых граждан Украины.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
-
Лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект, предусматривающий арест до окончания расследования захваченных в Венгрии средств и ценностей украинского "Ощадбанка".
-
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация с изъятием валюты и золота, которые перевозили инкассаторы "Ощадбанка", представляет собой вопрос национальной безопасности страны. В Будапеште также предполагают возможную связь этих средств с вмешательством в венгерские выборы.
- 12 марта сообщалось, что "Ощадбанк" вернул инкассаторские автомобили, которые ранее были задержаны в Венгрии, однако перевозившиеся денежные средства и банковское золото до сих пор остаются задержанными.
- По данным The Guardian, венгерские агенты антитеррористической полиции могли сделать принудительную инъекцию одному из инкассаторов "Ощадбанка", задержанных в ночь на 6 марта. Это был релаксант, который делает человека более разговорчивым на допросах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль