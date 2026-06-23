Задержание инкассаторов "Ощадбанка": генпрокурор Венгрии уйдет в отставку, - Мадяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что генеральный прокурор страны в скором времени покинет свой пост. Это решение может быть связано с делом об инкассаторах "Ощадбанка".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет HVG.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Мадяр заявил, что отстранение Петера Полта от должности генерального прокурора Венгрии не потребует никаких дополнительных решений или процедур. По его словам, глава прокуратуры в ближайшее время сам подаст в отставку.

Отвечая на вопрос, связан ли этот шаг со скандалом вокруг задержания инкассаторов украинского "Ощадбанка", Мадяр заявил, что "это может быть связано".

Петер Полт: что известно?

Петер Полт - генеральный прокурор Венгрии с 2010 года.

Известен своими тесными связями с правящей партией "Фидес" и премьер-министром Виктором Орбаном.

Его руководство прокуратурой часто подвергается критике со стороны оппозиции и европейских институтов за якобы нежелание расследовать коррупционные дела, связанные с высокопоставленными чиновниками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан должен понести ответственность за рейд на инкассаторов "Ощадбанка", - Мадьяр

Что предшествовало?

17 июня премьер-министр Венгрии Петер Мадяр анонсировал проведение расследования по делу о захвате украинских инкассаторов и средств "Ощадбанка".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан лично приказал задержать украинский "золотой конвой" под Будапештом, - местные СМИ