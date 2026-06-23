Затримання інкасаторів Ощадбанку: генпрокурор Угорщини піде у відставку, - Мадяр

Прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що генпрокурор країни незабаром залишить посаду. Рішення може бути пов’язане зі справою щодо інкасаторів "Ощадбанку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє HVG.

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Мадяр заявив, що усунення Петера Полта з посади генерального прокурора Угорщини не потребуватиме жодних додаткових рішень чи процедур. За його словами, очільник прокуратури найближчим часом сам подасть у відставку.

Відповідаючи на запитання, чи пов’язаний цей крок зі скандалом навколо затримання інкасаторів українського Ощадбанку, Мадяр заявив, що "це може бути повʼязано".

Петер Полт: що відомо?

Петер Полт - генеральний прокурор Угорщини з 2010 року.

Відомий своїми тісними зв’язками з правлячою партією "Фідес" та прем’єр-міністром Віктором Орбаном.

Його керівництво прокуратурою часто критикує опозиція та європейські інституції за нібито небажання розслідувати корупційні справи, пов’язані з високопосадовцями.

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Що передувало?

17 червня прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр анонсував проведення розслідування у справі про захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку.

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