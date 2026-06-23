Затримання інкасаторів Ощадбанку: генпрокурор Угорщини піде у відставку, - Мадяр
Прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що генпрокурор країни незабаром залишить посаду. Рішення може бути пов’язане зі справою щодо інкасаторів "Ощадбанку".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє HVG.
Мадяр заявив, що усунення Петера Полта з посади генерального прокурора Угорщини не потребуватиме жодних додаткових рішень чи процедур. За його словами, очільник прокуратури найближчим часом сам подасть у відставку.
Відповідаючи на запитання, чи пов’язаний цей крок зі скандалом навколо затримання інкасаторів українського Ощадбанку, Мадяр заявив, що "це може бути повʼязано".
Петер Полт: що відомо?
Петер Полт - генеральний прокурор Угорщини з 2010 року.
Відомий своїми тісними зв’язками з правлячою партією "Фідес" та прем’єр-міністром Віктором Орбаном.
Його керівництво прокуратурою часто критикує опозиція та європейські інституції за нібито небажання розслідувати корупційні справи, пов’язані з високопосадовцями.
Що передувало?
17 червня прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр анонсував проведення розслідування у справі про захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку.
- 6 березня Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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Лідер фракції керівної партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт, який передбачає арешт до кінця розслідування захоплених в Угорщині коштів і цінностей українського "Ощадбанку".
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Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ситуація із вилученням валюти та золота, які перевозили інкасатори "Ощадбанку", становить питання національної безпеки країни. У Будапешті також припускають можливий зв’язок цих коштів із втручанням в угорські вибори.
- 12 березня повідомлялося, що Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі, які раніше були затримані в Угорщині, однак грошові кошти й банківське золото, що перевозилися, досі залишаються затриманими.
- За даними The Guardian, угорські агенти антитерористичної поліції могли зробити примусову інʼєкцію одному з інкасаторів "Ощадбанку", яких затримали в ніч на 6 березня. Це був релаксант, який робить людину більш балакучою на допитах.
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