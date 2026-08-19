В Угорщині закрили справу проти українських інкасаторів: підтверджено законне походження $40 млн, 35 млн євро та золота

В Угорщині припинили кримінальне провадження проти українських інкасаторів, яких у березні затримали під час перевезення десятків мільйонів доларів та євро і золота. Слідство встановило, що кошти та дорогоцінний метал мали законне походження, а ознак відмивання грошей не було.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про закриття справи повідомив адвокат Ощадбанку Лорант Горват.

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"У зв’язку з відсутністю складу злочину Національне податкове управління (NAV) припинило розслідування у справі "золотого конвою"! Відмивання грошей не відбувалося!" – заявив адвокат.

Слідство підтвердило походження грошей і золота

Як пише угорське видання HVG, у рішенні про закриття справи NAV зазначило, що походження вилучених під час обшуку готівки та дорогоцінних металів було встановлено.

З'ясувалося, що вони були частиною міжбанківської операції між австрійським Raiffeisen Bank International AG та українським державним Ощадбанком.

Raiffeisen документально підтвердив походження банкнот і дорогоцінних металів, а також факт сплати їхньої вартості Ощадбанком.

Зібрані під час розслідування докази також засвідчили, що вилучене майно не було отримане злочинним шляхом. Ознак інших злочинів слідчі також не встановили.

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Що відомо про затримання українських інкасаторів

У березні угорські силовики затримали два броньовані інкасаторські автомобілі за підозрою у відмиванні грошей.

Вони перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота. Вантаж супроводжувався офіційними накладними.

Замовником перевезення був державний Ощадбанк України, а відправником – Raiffeisen Bank у Відні.

Тепер угорські слідчі офіційно закрили провадження через відсутність складу злочину.

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