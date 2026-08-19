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Новости Избиение подростков
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Пьяные проводники избили и высадили 15-летнего подростка из поезда: "Укрзализныця" уволила обоих

Укрзализныця

В поезде № 858К "Хмельницкий — Киев-Пассажирский" двое проводников, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, силой высадили из вагона подростка. "Укрзализныця" уже отреагировала на инцидент.

Об этом сообщила "Укрзализныця" в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Что рассказала свидетельница

По словам очевидицы, проводник ударил парня настолько сильно, что тот выпал из вагона прямо на землю на остановке в Фастове. Девушка написала в соцсетях, что пьяные проводник и проводница не пускали подростка обратно в поезд, несмотря на наличие билета и мать, которая ждала его в вагоне. По словам очевидицы, причина конфликта, если он вообще был, ей неизвестна.

Свидетельница подчеркнула, что проводники не имели права избивать пассажира, тем более ребенка. Когда мать мальчика начала требовать объяснений, проводник, ударивший подростка, сбежал из поезда. Свидетели вызвали полицию и дали свои показания.

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Реакция "Укрзализныци"

Компания отреагировала на резонанс в соцсетях и подтвердила, что инцидент действительно имел место.

"Сообщаем, что оба проводника этого поезда уволены из компании. Информация передана в правоохранительные органы, "Укрзализныця" будет всячески содействовать расследованию данного случая. Маме мальчика принесли извинения, мы с ней на связи!" — говорится в ответе официального аккаунта компании в Threads.

Что дальше

  • В настоящее время полиция Фастовского управления устанавливает местонахождение проводника, который покинул место происшествия. "Укрзализныця" также проводит служебную проверку — компания выясняет, как сотрудники в состоянии опьянения прошли предрейсовый медицинский осмотр и почему их допустили к работе с пассажирами.

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Проводники избили и выбросили 15-летнего подростка из поезда

Автор: 

Киев (27261) подростки (551) поезд (1121) Укрзализныця (2987)
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Топ комментарии
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я тобі більше скажу - факт сп'яніння підвищує міру відповідальності по закону
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19.08.2026 17:43 Ответить
+1
Якщо читати статтю, інформація явна не повна і до кінця не зрозуміла. Звичайно, що виправдовувати насилля ніхто не збирається. Але, якось дуже сухо. З чого все почалось не зрозуміло, вдарив чи не вдарив теж питання. Був у стані алкогольного сп'яніння, якби би встановленого факту не має. Така собі новина...
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19.08.2026 17:20 Ответить
+1
Сутичка військового ТЦК та підлітка в Одесі: у поліції розпочали провадження. ВIДЕО
Джерело: https://censor.net/ua/v4019057

таке жваве обговорення.
може треба провідникам теж піксель носити.
купа імбецилів буде їх підтримувати!
чи, то якась армія підлітків, пращиків з камінням?
тоді треба перегамселити всіх пубертатних підлітків!
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19.08.2026 17:22 Ответить

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