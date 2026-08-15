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Женщина избила 11-летнего мальчика, сорвавшего цветок с клумбы на Киевщине. ВИДЕО

Полицейские Киевской области расследуют обстоятельства избиения несовершеннолетнего в Бучанском районе Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киевской области.

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Женщина избила мальчика

Как отмечается, в ходе мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором женщина наносит телесные повреждения ребенку.

По предварительной информации, 11-летний мальчик сорвал цветок с уличной клумбы. Увидев это, 48-летняя местная жительница начала словесно оскорблять малолетнего, после чего нанесла несколько ударов в область головы.

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Все участники инцидента уже установлены

Полицейские установили всех участников происшествия и в настоящее время выясняют все обстоятельства.

Следователи по данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины). Расследование продолжается.

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Автор: 

избиение (9993) Киевская область (4957) Нацполиция (17598) Бучанский район (197)
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Топ комментарии
+16
щоб твоїим дітям чужі люди завжди підсрачників роздавали . а діти тобі на староті
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15.08.2026 16:46 Ответить
+10
Ну ОК, вкрав він у тебе квітку, але навіщо ти його матюкаєш??? Він від цього виправиться швидше? Ти не могла це без матюків зробити???
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15.08.2026 16:37 Ответить
+9
це хіба жінка ?!!! Це **** руснява !!! ...
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15.08.2026 16:46 Ответить

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