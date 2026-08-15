Женщина избила 11-летнего мальчика, сорвавшего цветок с клумбы на Киевщине. ВИДЕО
Полицейские Киевской области расследуют обстоятельства избиения несовершеннолетнего в Бучанском районе Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киевской области.
Женщина избила мальчика
Как отмечается, в ходе мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором женщина наносит телесные повреждения ребенку.
По предварительной информации, 11-летний мальчик сорвал цветок с уличной клумбы. Увидев это, 48-летняя местная жительница начала словесно оскорблять малолетнего, после чего нанесла несколько ударов в область головы.
Все участники инцидента уже установлены
Полицейские установили всех участников происшествия и в настоящее время выясняют все обстоятельства.
Следователи по данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины). Расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль