Женщина избила 11-летнего мальчика, сорвавшего цветок с клумбы на Киевщине. ВИДЕО

Полицейские Киевской области расследуют обстоятельства избиения несовершеннолетнего в Бучанском районе Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киевской области.

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Женщина избила мальчика

Как отмечается, в ходе мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором женщина наносит телесные повреждения ребенку.

По предварительной информации, 11-летний мальчик сорвал цветок с уличной клумбы. Увидев это, 48-летняя местная жительница начала словесно оскорблять малолетнего, после чего нанесла несколько ударов в область головы.

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Все участники инцидента уже установлены

Полицейские установили всех участников происшествия и в настоящее время выясняют все обстоятельства.

Следователи по данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины). Расследование продолжается.

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