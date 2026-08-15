Жінка побила 11-річного хлопчика, який зірвав з клумби квітку на Київщині. ВIДЕО

Поліцейські Київщини розслідують обставини побиття малолітнього в Бучанському районі на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Київської області.

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Жінка побила хлопчика

Як зазначається, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому жінка завдає тілесних ушкоджень дитині.

За попередньою інформацією, 11-річний хлопчик зірвав квітку з вуличної клумби. Побачивши це, 48-річна місцева жителька почала словесно ображати малолітнього, після чого завдала декілька ударів в область голови.

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Всіх учасників події вже встановили

Поліцейські встановили всіх учасників події та наразі з’ясовують усі обставини.

Дізнавачі за даним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України). Розслідування триває.

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