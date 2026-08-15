Жінка побила 11-річного хлопчика, який зірвав з клумби квітку на Київщині. ВIДЕО
Поліцейські Київщини розслідують обставини побиття малолітнього в Бучанському районі на Київщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Київської області.
Жінка побила хлопчика
Як зазначається, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому жінка завдає тілесних ушкоджень дитині.
За попередньою інформацією, 11-річний хлопчик зірвав квітку з вуличної клумби. Побачивши це, 48-річна місцева жителька почала словесно ображати малолітнього, після чого завдала декілька ударів в область голови.
Всіх учасників події вже встановили
Поліцейські встановили всіх учасників події та наразі з’ясовують усі обставини.
Дізнавачі за даним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України). Розслідування триває.
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