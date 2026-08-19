УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11401 відвідувач онлайн
Новини Побиття підлітків
2 290 12

П’яні провідники вдарили та висадили 15-річного хлопця з потяга: "Укрзалізниця" обох звільнила

укрзалізниця

У потязі № 858К "Хмельницький Київ — Пасажирський" двоє провідників у стані алкогольного сп’яніння силою висадили з вагона підлітка. "Укрзалізниця" вже відреагувала на інцидент.

Про це повідомила "Укрзалізниця" у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що розповіла свідок

За словами очевидиці, провідник ударив хлопця настільки сильно, що той випав із вагона просто на землю на зупинці у Фастові. Дівчина написала в соцмережах, що п'яні провідник і провідниця не пускали підлітка назад у потяг, попри наявний квиток і матір, яка чекала на нього у вагоні. За словами очевидиці, причина конфлікту, якщо він взагалі був, їй невідома.

Свідок наголосила, що провідники не мали права бити пасажира, тим більше дитину. Коли мати хлопця почала вимагати пояснень, провідник, який ударив підлітка, втік із потяга. Свідки викликали поліцію та надали свої показання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жінка побила 11-річного хлопчика, який зірвав з клумби квітку на Київщині. ВIДЕО

Реакція "Укрзалізниці"

Компанія відреагувала на розголос у соцмережах і підтвердила, що інцидент справді стався.

"Повідомляємо, що обох провідників цього поїзда звільнено з компанії. Інформація передана до правоохоронних органів, Укрзалізниця всіляко буде сприяти розслідуванню даного випадку. Мамі хлопчика принесли вибачення, ми з нею на зв'язку!" — йдеться у відповіді офіційного акаунту компанії в Threads.

Що далі

  • Нині поліція Фастівського управління встановлює місцезнаходження провідника, який залишив місце події. "Укрзалізниця" також проводить службову перевірку — компанія з'ясовує, як працівники у стані сп'яніння пройшли передрейсовий медичний огляд і чому їх допустили до роботи з пасажирами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кропивницькому школяр поранив ножем однокласника через конфлікт, - поліція

Провідники побили та викинули 15-річного хлопця з поїзда

Автор: 

Київ (16850) підлітки (513) потяг (870) Укрзалізниця (2761)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
я тобі більше скажу - факт сп'яніння підвищує міру відповідальності по закону
показати весь коментар
19.08.2026 17:43 Відповісти
+3
Якщо читати статтю, інформація явна не повна і до кінця не зрозуміла. Звичайно, що виправдовувати насилля ніхто не збирається. Але, якось дуже сухо. З чого все почалось не зрозуміло, вдарив чи не вдарив теж питання. Був у стані алкогольного сп'яніння, якби би встановленого факту не має. Така собі новина...
показати весь коментар
19.08.2026 17:20 Відповісти
+1
Сутичка військового ТЦК та підлітка в Одесі: у поліції розпочали провадження. ВIДЕО
Джерело: https://censor.net/ua/v4019057

таке жваве обговорення.
може треба провідникам теж піксель носити.
купа імбецилів буде їх підтримувати!
чи, то якась армія підлітків, пращиків з камінням?
тоді треба перегамселити всіх пубертатних підлітків!
показати весь коментар
19.08.2026 17:22 Відповісти

Завантаження...

 
 