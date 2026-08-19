П’яні провідники вдарили та висадили 15-річного хлопця з потяга: "Укрзалізниця" обох звільнила

У потязі № 858К "Хмельницький Київ — Пасажирський" двоє провідників у стані алкогольного сп’яніння силою висадили з вагона підлітка. "Укрзалізниця" вже відреагувала на інцидент.

Про це повідомила "Укрзалізниця" у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Що розповіла свідок

За словами очевидиці, провідник ударив хлопця настільки сильно, що той випав із вагона просто на землю на зупинці у Фастові. Дівчина написала в соцмережах, що п'яні провідник і провідниця не пускали підлітка назад у потяг, попри наявний квиток і матір, яка чекала на нього у вагоні. За словами очевидиці, причина конфлікту, якщо він взагалі був, їй невідома.

Свідок наголосила, що провідники не мали права бити пасажира, тим більше дитину. Коли мати хлопця почала вимагати пояснень, провідник, який ударив підлітка, втік із потяга. Свідки викликали поліцію та надали свої показання.

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Реакція "Укрзалізниці"

Компанія відреагувала на розголос у соцмережах і підтвердила, що інцидент справді стався.

"Повідомляємо, що обох провідників цього поїзда звільнено з компанії. Інформація передана до правоохоронних органів, Укрзалізниця всіляко буде сприяти розслідуванню даного випадку. Мамі хлопчика принесли вибачення, ми з нею на зв'язку!" — йдеться у відповіді офіційного акаунту компанії в Threads.

Що далі

Нині поліція Фастівського управління встановлює місцезнаходження провідника, який залишив місце події. "Укрзалізниця" також проводить службову перевірку — компанія з'ясовує, як працівники у стані сп'яніння пройшли передрейсовий медичний огляд і чому їх допустили до роботи з пасажирами.

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