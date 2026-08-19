Детского врача, погибшего в учебном центре, мобилизовали через три дня после потери бронирования, - Ривненский ТЦК и СП

Фото: Дмитро Сисонюк / Соцмережі

Ривненского детского анестезиолога Дмитрия Сисонюка, погибшего в результате падения с пятого этажа учебного центра в Винницкой области, мобилизовали через три дня после того, как его больницу лишили статуса критически важной, а сам врач лишился бронирования.

Об этом заявили в Ривненском ТЦК и СП в ответ на запрос "Суспильного", передает Цензор.НЕТ.

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Что говорят в областном ТЦК и СП

В ТЦК заявили, что Дмитрий Сисонюк был забронирован Ривненской областной детской больницей, где работал анестезиологом. Однако с 24 июля 2026 года учреждение утратило статус критически важного, а работники — право на бронирование.

"Дмитрия Сисонюка доставила в Ривненский областной ТЦК и СП группа оповещения совместно с полицейским офицером громады. На момент призыва на военную службу гражданин не имел статуса забронированного", — заявили в областном ТЦК и СП.

Также в Ривненском ТЦК и СП ответили, что после прохождения военно-врачебной комиссии Дмитрия Сисонюка направили в Украинскую военно-медицинскую академию.

"27 июля 2026 года Дмитрий Сисонюк прошел ВВК в четвертом отделе Ривненского ТЦК и СП, по результатам которого был признан годным к службе в воинских частях обеспечения, военных вузах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, охраны (справка военно-врачебной комиссии №2026-0727-1142-5686-0 от 27.07.2026). Впоследствии был призван и направлен для дальнейшего прохождения службы в воинскую часть "Украинская военно-медицинская академия"", — говорится в ответе терцентра.

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Смерть Дмитрия Сисонюка

Напомним, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец взял под свой контроль ситуацию с гибелью ривненского детского анестезиолога Дмитрия Сисонюка, который после мобилизации выпал с пятого этажа учебного центра в Винницкой области.

Ранее СМИ сообщали, что 43-летний Дмитрий Сисонюк работал детским анестезиологом в городе Ривно. После мобилизации он находился в учебном центре в Винницкой области.

1 августа его госпитализировали с тяжелыми травмами после падения с пятого этажа здания на территории военного полигона. По данным полиции, Сисонюк еще был в сознании и сообщил правоохранителям, что перед падением "не было борьбы или постороннего воздействия". 5 августа он скончался в больнице.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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