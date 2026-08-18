Детский анестезиолог выпал с 5-го этажа учебного центра на Виннитчине: омбудсмен взял дело под контроль

Фото: Дмитро Сисонюк / Соцмережі

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец взял под свой контроль ситуацию с гибелью ривненского детского анестезиолога Дмитрия Сисонюка, который после мобилизации выпал с пятого этажа учебного центра в Винницкой области.

Об этом говорится в ответе Секретариата омбудсмена на запрос hromadske, передает Цензор.НЕТ.

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Что произошло

Ранее СМИ писали, что 43-летний Дмитрий Сисонюк работал детским анестезиологом в Ривном. После мобилизации он находился в учебном центре в Винницкой области.

1 августа его госпитализировали с тяжелыми травмами после падения с пятого этажа здания на территории военного полигона. По данным полиции, Сисонюк еще был в сознании и сообщил правоохранителям, что перед падением "не было борьбы или постороннего воздействия". 5 августа он скончался в больнице.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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В последние годы до мобилизации в Ривненском районном ТЦК врач работал в отделении анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных неонатального центра медицинского учреждения.

Действия омбудсмена

В Секретариате омбудсмена сообщили, что в настоящее время принимают меры, чтобы проверить и выяснить обстоятельства призыва и гибели мужчины. В частности, 12 августа представительство Уполномоченного в Ривненской области направило запросы в Ривненский областной ТЦК и СП, а также в Ривненский зональный отдел Военной службы правопорядка.

Офис Лубинца просил предоставить информацию и документы о соблюдении порядка призыва Дмитрия Сисонюка, его направлении к месту прохождения службы, условиях службы, а также об обстоятельствах, предшествовавших гибели.

В Офис генерального прокурора направили письмо о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по факту противоправного причинения смерти Дмитрию, а также о вероятном превышении военными должностными лицами власти или служебных полномочий.

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Речь идет о признаках уголовных правонарушений по статьям 115 и 426-1 Уголовного кодекса Украины.

В Секретариате омбудсмена добавили, что ситуация находится под контролем Уполномоченного по правам человека, а после проверки всех обстоятельств должно быть принято решение в пределах его полномочий.