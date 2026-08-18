Дитячий анестезіолог випав із 5 поверху навчального центру на Вінниччині: омбудсмен взяв справу на контроль
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець взяв під свій контроль ситуацію із загибеллю рівненського дитячого анестезіолога Дмитра Сисонюка, який після мобілізації випав із п'ятого поверху навчального центру на Вінниччині.
Про це йдеться у відповіді Секретаріату омбудсмена на запит hromadske, передає Цензор.НЕТ.
Що сталося
Раніше медіа писали, що 43-річний Дмитро Сисонюк працював дитячим анестезіологом у місті Рівне. Після мобілізації він перебував у навчальному центрі на Вінниччині.
1 серпня його госпіталізували з тяжкими травмами після падіння з п'ятого поверху будівлі на території військового полігону. За даними поліції, Сисонюк ще був при свідомості та повідомив правоохоронцям, що перед падінням "не було боротьби чи стороннього впливу". 5 серпня він помер у лікарні.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок" (ст. 115 Кримінального кодексу України).
- Останніми роками до мобілізації Рівненським районним ТЦК лікар працював у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених неонатального центру медзакладу.
Дії омбудсмена
У Секретаріаті омбудсмена повідомили, що нині вживають заходів, аби перевірити та з'ясувати обставини призову і загибелі чоловіка. Так, 12 серпня представництво Уповноваженого в Рівненській області направило запити до Рівненського обласного ТЦК та СП і Рівненського зонального відділу Військової служби правопорядку.
Офіс Лубінця просив надати інформацію та документи щодо дотримання порядку призову Дмитра Сисонюка, його направлення до місця проходження служби, умов служби, а також обставин, які передували загибелі.
До Офісу генерального прокурора направили лист щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за фактом протиправного заподіяння смерті Дмитру, а також щодо ймовірного перевищення військовими службовими особами влади чи службових повноважень.
Йдеться про ознаки кримінальних правопорушень за статтями 115 та 426-1 Кримінального кодексу України.
У Секретаріаті омбудсмена додали, що ситуація перебуває на контролі Уповноваженого з прав людини, а після перевірки всіх обставин мають ухвалити рішення в межах його повноважень.
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