Дитячий анестезіолог випав із 5 поверху навчального центру на Вінниччині: омбудсмен взяв справу на контроль

Фото: Дмитро Сисонюк / Соцмережі

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець взяв під свій контроль ситуацію із загибеллю рівненського дитячого анестезіолога Дмитра Сисонюка, який після мобілізації випав із п'ятого поверху навчального центру на Вінниччині.

Про це йдеться у відповіді Секретаріату омбудсмена на запит hromadske, передає Цензор.НЕТ.

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Що сталося

Раніше медіа писали, що 43-річний Дмитро Сисонюк працював дитячим анестезіологом у місті Рівне. Після мобілізації він перебував у навчальному центрі на Вінниччині.

1 серпня його госпіталізували з тяжкими травмами після падіння з п'ятого поверху будівлі на території військового полігону. За даними поліції, Сисонюк ще був при свідомості та повідомив правоохоронцям, що перед падінням "не було боротьби чи стороннього впливу". 5 серпня він помер у лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок" (ст. 115 Кримінального кодексу України).

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Останніми роками до мобілізації Рівненським районним ТЦК лікар працював у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених неонатального центру медзакладу.

Дії омбудсмена

У Секретаріаті омбудсмена повідомили, що нині вживають заходів, аби перевірити та з'ясувати обставини призову і загибелі чоловіка. Так, 12 серпня представництво Уповноваженого в Рівненській області направило запити до Рівненського обласного ТЦК та СП і Рівненського зонального відділу Військової служби правопорядку.

Офіс Лубінця просив надати інформацію та документи щодо дотримання порядку призову Дмитра Сисонюка, його направлення до місця проходження служби, умов служби, а також обставин, які передували загибелі.

До Офісу генерального прокурора направили лист щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за фактом протиправного заподіяння смерті Дмитру, а також щодо ймовірного перевищення військовими службовими особами влади чи службових повноважень.

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Йдеться про ознаки кримінальних правопорушень за статтями 115 та 426-1 Кримінального кодексу України.

У Секретаріаті омбудсмена додали, що ситуація перебуває на контролі Уповноваженого з прав людини, а після перевірки всіх обставин мають ухвалити рішення в межах його повноважень.