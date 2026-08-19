Дитячого лікаря, який загинув у навчальному центрі, мобілізували через три дні після втрати бронювання, - Рівненський ТЦК та СП

Фото: Дмитро Сисонюк / Соцмережі

Рівненського дитячого анестезіолога Дмитра Сисонюка, який загинув унаслідок падіння з п’ятого поверху навчального центру на Вінниччині, мобілізували через три дні після того, як його лікарню позбавили статусу критично важливої, а сам лікар втратив бронювання.

Про це заявили у Рівненському ТЦК та СП у відповідь на запит "Суспільного", передає Цензор.НЕТ.

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Що кажуть в обласному ТЦК та СП

У терцентрі заявили, що Дмитро Сисонюк був заброньований Рівненською обласною дитячою лікарнею, де працював анестезіологом. Однак з 24 липня 2026 року підприємство втратило статус критичності, а працівники - право на бронювання.

"Дмитра Сисонюка доставила до Рівненського обласного ТЦК та СП група оповіщення спільно з поліцейським офіцером громади. На момент призову на військову службу громадянин не мав статусу заброньованого", - заявили в обласному ТЦК та СП.

Також у Рівненському ТЦК та СП відповіли, що після проходження військово-лікарської комісії Дмитра Сисонюка направили до Української віськово-медичної академії.

"27 липня 2026 року Дмитро Сисонюк пройшов ВЛК при четвертому відділі Рівненського ТЦК та СП, за результатами якого був визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, звʼязку, охорони (довідка військово-лікарської комісії №2026-0727-1142-5686-0 від 27.07.2026). В подальшому був призваний та направлений для подальшого проходження служби до військової частини "Українська військово-медична академія"", - йдеться у відповіді терцентру.

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Смерть Дмитра Сисонюка

Нагадаємо, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець взяв під свій контроль ситуацію із загибеллю рівненського дитячого анестезіолога Дмитра Сисонюка, який після мобілізації випав із п'ятого поверху навчального центру на Вінниччині.

Раніше медіа писали, що 43-річний Дмитро Сисонюк працював дитячим анестезіологом у місті Рівне. Після мобілізації він перебував у навчальному центрі на Вінниччині.

1 серпня його госпіталізували з тяжкими травмами після падіння з п'ятого поверху будівлі на території військового полігону. За даними поліції, Сисонюк ще був при свідомості та повідомив правоохоронцям, що перед падінням "не було боротьби чи стороннього впливу". 5 серпня він помер у лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок" (ст. 115 Кримінального кодексу України).

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