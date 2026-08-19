Дитячого лікаря, який загинув у навчальному центрі, мобілізували через три дні після втрати бронювання, - Рівненський ТЦК та СП
Рівненського дитячого анестезіолога Дмитра Сисонюка, який загинув унаслідок падіння з п’ятого поверху навчального центру на Вінниччині, мобілізували через три дні після того, як його лікарню позбавили статусу критично важливої, а сам лікар втратив бронювання.
Про це заявили у Рівненському ТЦК та СП у відповідь на запит "Суспільного", передає Цензор.НЕТ.
Що кажуть в обласному ТЦК та СП
У терцентрі заявили, що Дмитро Сисонюк був заброньований Рівненською обласною дитячою лікарнею, де працював анестезіологом. Однак з 24 липня 2026 року підприємство втратило статус критичності, а працівники - право на бронювання.
"Дмитра Сисонюка доставила до Рівненського обласного ТЦК та СП група оповіщення спільно з поліцейським офіцером громади. На момент призову на військову службу громадянин не мав статусу заброньованого", - заявили в обласному ТЦК та СП.
Також у Рівненському ТЦК та СП відповіли, що після проходження військово-лікарської комісії Дмитра Сисонюка направили до Української віськово-медичної академії.
"27 липня 2026 року Дмитро Сисонюк пройшов ВЛК при четвертому відділі Рівненського ТЦК та СП, за результатами якого був визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, звʼязку, охорони (довідка військово-лікарської комісії №2026-0727-1142-5686-0 від 27.07.2026). В подальшому був призваний та направлений для подальшого проходження служби до військової частини "Українська військово-медична академія"", - йдеться у відповіді терцентру.
Смерть Дмитра Сисонюка
Нагадаємо, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець взяв під свій контроль ситуацію із загибеллю рівненського дитячого анестезіолога Дмитра Сисонюка, який після мобілізації випав із п'ятого поверху навчального центру на Вінниччині.
- Раніше медіа писали, що 43-річний Дмитро Сисонюк працював дитячим анестезіологом у місті Рівне. Після мобілізації він перебував у навчальному центрі на Вінниччині.
- 1 серпня його госпіталізували з тяжкими травмами після падіння з п'ятого поверху будівлі на території військового полігону. За даними поліції, Сисонюк ще був при свідомості та повідомив правоохоронцям, що перед падінням "не було боротьби чи стороннього впливу". 5 серпня він помер у лікарні.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок" (ст. 115 Кримінального кодексу України).
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Два питання:
1. Те, що не був заброньований, зрозуміло, але чи був він порушником обліку? За законом, доставляти до ТЦК можуть ЛИШЕ ПОРУШНИКІВ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ!
2. Чому дитяча лікарня, де роблять операції, втратила статус критичної?