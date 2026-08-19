В Минобороны рассказали о количестве подписанных новых контрактов
Заместитель министра обороны Мстислав Баник сообщил, что количество подписанных новых 14-месячных контрактов в несколько раз превышает показатель, который ранее озвучил бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Об этом он заявил на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.
Реальные показатели контрактов
Ранее Сырский в своей статье утверждал, что новые контракты подписали до 2000 человек.
На вопрос председателя ВСК Алексея Гончаренко, соответствует ли это действительности, Баник ответил, что цифра в несколько раз больше. Однако он не может озвучить ее публично.
На вопрос Гончаренко, является ли эта цифра в пределах одного процента, он ответил: "Возможно, да".
Баник добавил, что Минобороны надеется на дальнейший рост количества подписанных контрактов.
Распределение по специальностям
Также чиновник рассказал, что среди новых гражданских контрактов пехотно-штурмовое направление выбрали около 5% рекрутов, а боевые специальности — 23%. Что касается пилотов беспилотников, для которых предусмотрен продленный 24-месячный контракт, Баник пояснил: сначала планировалось укомплектовать пехоту, и только после формирования достаточного костяка предполагалось расширение программы на другие военные специальности.
На вопрос Гончаренко, считает ли он реформу контрактов успешной, Баник ответил: "И да, и нет. Запуск контрактов был самостоятельной частью нашей работы, а выплаты — нет".
По словам чиновника, в Минобороны была идея передать часть фактических полномочий ТЦК другим структурам и органам.
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