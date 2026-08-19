У Міноборони розповіли про кількість підписаних нових контрактів

Заступник міністра оборони Мстислав Банік розповів, що кількість підписаних нових 14-місячних контрактів у кілька разів більша за показник, який раніше озвучив ексголовнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про це він сказав на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

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Реальні показники контрактів

Раніше Сирський у своїй статті стверджував, що нові контракти підписали до 2000 людей.

На запитання голови ТСК Олексія Гончаренка, чи відповідає це дійсності, Банік відповів, що цифра в кілька разів більша. Однак він не може озвучити її публічно.

Ну запитання Гончаренка, чи це цифра в межах одного відсотка, він відповів: "Можливо так".

Банік додав, що Міноборони сподівається на подальше зростання кількості підписаних контрактів.

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Розподіл за спеціальностями

Також урядовець розповів, що серед нових цивільних контрактів піхотно-штурмовий напрямок обрали близько 5% рекрутів, а бойові спеціальності обрали 23%. Щодо пілотів безпілотників, для яких передбачено подовжений 24-місячний контракт, Банік пояснив: спочатку планувалося укомплектувати піхоту, і лише після формування достатнього кістяка передбачалося розширення програми на інші військові спеціальності.

На запитання Гончаренка, чи вважає він реформу контрактів успішною, Банік відповів: "І так, і ні. Запуск контрактів був самостійною частиною нашої роботи, а виплати - ні".

За словами посадовця, у Міноборони була ідея передати частину фактичних повноважень ТЦК до інших структур та органів.

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