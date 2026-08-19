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Выборы во время войны: возможно ли это? | Новый министр обороны / Что на фронте? Без цензуры. ВИДЕО

Журналист и военнослужащий Богдан Буткевич в прямом эфире анализирует главные события последних дней.

В частности, в выпуске речь идет о следующем:

  • Выборы во время войны: Насколько реально провести голосование в условиях ежедневных обстрелов и активных боевых действий?
  • Кадровые перестановки в Минобороны: Назначение Евгения Хмары новым главой оборонного ведомства. Какие задачи стоят перед новым министром, что будет со старой командой и стоит ли ждать реформ в системе закупок и военного управления?
  • Ситуация на фронте: что происходит на самых горячих направлениях и чего ожидать в ближайшее время?

Присоединяйтесь к трансляции и задавайте свои вопросы в чате YouTube-канала Цензор.НЕТ.

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Смотрите также: Что будет осенью? / Новый поход на Киев? / Нападение на Прибалтику? / Война в Корее? Без цензуры. ВИДЕО

Автор: 

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