Выборы во время войны: возможно ли это? | Новый министр обороны / Что на фронте? Без цензуры. ВИДЕО
Журналист и военнослужащий Богдан Буткевич в прямом эфире анализирует главные события последних дней.
В частности, в выпуске речь идет о следующем:
- Выборы во время войны: Насколько реально провести голосование в условиях ежедневных обстрелов и активных боевых действий?
- Кадровые перестановки в Минобороны: Назначение Евгения Хмары новым главой оборонного ведомства. Какие задачи стоят перед новым министром, что будет со старой командой и стоит ли ждать реформ в системе закупок и военного управления?
- Ситуация на фронте: что происходит на самых горячих направлениях и чего ожидать в ближайшее время?
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Цель: 415 000,00 ₴
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