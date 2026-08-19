Вибори під час війни: чи це можливо? | Новий міністр оборони / Що на фронті? Без цензури. ВIДЕО
Журналіст та військовослужбовець Богдан Буткевич у прямому ефірі аналізує головні події останніх днів.
Зокрема, у випуску йдеться про таке:
- Вибори під час війни: Наскільки реально провести голосування в умовах щоденних обстрілів та активних бойових дій?
- Кадрові перестановки в Міноборони: Призначення Євгена Хмари новим очільником оборонного відомства. Які завдання стоять перед новим міністром, що буде зі старою командою та чи чекати реформ у системі закупівель і військового управління?
- Ситуація на фронті: Що відбувається на найгарячіших напрямках та чого очікувати найближчим часом?
Долучайтеся до трансляції та ставте свої запитання у чаті YouTube-каналу Цензор.НЕТ.
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