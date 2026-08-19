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Вибори під час війни: чи це можливо? | Новий міністр оборони / Що на фронті? Без цензури. ВIДЕО

Журналіст та військовослужбовець Богдан Буткевич у прямому ефірі аналізує головні події останніх днів.

Зокрема, у випуску йдеться про таке:

  • Вибори під час війни: Наскільки реально провести голосування в умовах щоденних обстрілів та активних бойових дій?
  • Кадрові перестановки в Міноборони: Призначення Євгена Хмари новим очільником оборонного відомства. Які завдання стоять перед новим міністром, що буде зі старою командою та чи чекати реформ у системі закупівель і військового управління?
  • Ситуація на фронті: Що відбувається на найгарячіших напрямках та чого очікувати найближчим часом?

Долучайтеся до трансляції та ставте свої запитання у чаті YouTube-каналу Цензор.НЕТ.

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Дивіться також: Що буде восени? / Новий похід на Київ? / Напад на Балтію? / Війна в Кореї? Без цензури. ВIДЕО

Автор: 

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