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Новости Теневой флот России
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В Черном море атаковали пять сухогрузов, пришедших за зерном из РФ, - СМИ

У Новороссийска и Туапсе атаковали 5 зерновозов
Фото: Ілюстративне фото

По меньшей мере пять зерновозов подверглись атакам украинских беспилотников 17 и 18 августа вблизи российских портов Новороссийск и Туапсе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.

Ранее украинские военные в основном атаковали танкеры, перевозившие российскую нефть. Теперь под удары начали попадать и суда, прибывшие за зерном.

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Под ударами оказались пять судов

По данным источников Bloomberg, один сухогруз подвергся атаке 17 августа, еще четыре — 18 августа.

Суда ходили под флагами:

  • Либерии;
  • Мальты;
  • Маршалловых островов;
  • России;
  • Сан-Марино.

17 августа после атаки дронов загорелся греческий балкер Anna S, следовавший в Новороссийск. Из-за этого судно не смогло продолжить движение.

"Один сухогруз был атакован в понедельник, еще четыре — во вторник", — сообщили источники Bloomberg.

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18 августа два судна, подвергшиеся ударам после погрузки, смогли продолжить рейсы. Еще два судна были поражены во время подготовки к погрузке: одно — у Новороссийска, другое — у Туапсе.

На прошлой неделе экспорт российской сельскохозяйственной продукции был приостановлен из-за ударов по трем терминалам в порту. Эти терминалы обеспечивают более 40% общего экспорта зерна.

Ранее сообщалось, что Россия перебросила в Балтийское море два боевых корабля из состава Северного флота – фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко". В Польше считают, что одной из задач такой группировки может быть прикрытие российского "теневого флота", с помощью которого Москва обходит западные санкции.

Читайте также: Греческий танкер Skiros подвергся атаке в Черном море: на борту находилась нефть из Новороссийска, - Bloomberg

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зерно (1131) россия (89260) Черное море (1594)
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Топ комментарии
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Хай бариги, яким гроші не пахнуть, понюхають свої обісрані штани.
Слава ЗСУ!
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19.08.2026 21:20 Ответить
+2
нєфіг шастать по морю укрів.
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19.08.2026 21:22 Ответить
+2
Що очікую я від взаємного знищення зернового експорту. Конкретно глибоку переробку в Україні . А це готова паста чи хоч би борошно, а це готові корма для тварин, а це готові олії з олійних культур, а це, курва, свої українські сухарі а не привезені звідкись в хлібну Україну. Ось що я чекаю від поганих новин щодо експорту збіжжя.
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19.08.2026 21:26 Ответить

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