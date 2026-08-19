В Черном море атаковали пять сухогрузов, пришедших за зерном из РФ, - СМИ
По меньшей мере пять зерновозов подверглись атакам украинских беспилотников 17 и 18 августа вблизи российских портов Новороссийск и Туапсе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.
Ранее украинские военные в основном атаковали танкеры, перевозившие российскую нефть. Теперь под удары начали попадать и суда, прибывшие за зерном.
Под ударами оказались пять судов
По данным источников Bloomberg, один сухогруз подвергся атаке 17 августа, еще четыре — 18 августа.
Суда ходили под флагами:
- Либерии;
- Мальты;
- Маршалловых островов;
- России;
- Сан-Марино.
17 августа после атаки дронов загорелся греческий балкер Anna S, следовавший в Новороссийск. Из-за этого судно не смогло продолжить движение.
"Один сухогруз был атакован в понедельник, еще четыре — во вторник", — сообщили источники Bloomberg.
18 августа два судна, подвергшиеся ударам после погрузки, смогли продолжить рейсы. Еще два судна были поражены во время подготовки к погрузке: одно — у Новороссийска, другое — у Туапсе.
На прошлой неделе экспорт российской сельскохозяйственной продукции был приостановлен из-за ударов по трем терминалам в порту. Эти терминалы обеспечивают более 40% общего экспорта зерна.
Ранее сообщалось, что Россия перебросила в Балтийское море два боевых корабля из состава Северного флота – фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко". В Польше считают, что одной из задач такой группировки может быть прикрытие российского "теневого флота", с помощью которого Москва обходит западные санкции.
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