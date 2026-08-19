В Черном море атаковали пять сухогрузов, пришедших за зерном из РФ, - СМИ

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По меньшей мере пять зерновозов подверглись атакам украинских беспилотников 17 и 18 августа вблизи российских портов Новороссийск и Туапсе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.

Ранее украинские военные в основном атаковали танкеры, перевозившие российскую нефть. Теперь под удары начали попадать и суда, прибывшие за зерном.

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Под ударами оказались пять судов

По данным источников Bloomberg, один сухогруз подвергся атаке 17 августа, еще четыре — 18 августа.

Суда ходили под флагами:

Либерии;

Мальты;

Маршалловых островов;

России;

Сан-Марино.

17 августа после атаки дронов загорелся греческий балкер Anna S, следовавший в Новороссийск. Из-за этого судно не смогло продолжить движение.

"Один сухогруз был атакован в понедельник, еще четыре — во вторник", — сообщили источники Bloomberg.

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18 августа два судна, подвергшиеся ударам после погрузки, смогли продолжить рейсы. Еще два судна были поражены во время подготовки к погрузке: одно — у Новороссийска, другое — у Туапсе.

На прошлой неделе экспорт российской сельскохозяйственной продукции был приостановлен из-за ударов по трем терминалам в порту. Эти терминалы обеспечивают более 40% общего экспорта зерна.

Ранее сообщалось, что Россия перебросила в Балтийское море два боевых корабля из состава Северного флота – фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко". В Польше считают, что одной из задач такой группировки может быть прикрытие российского "теневого флота", с помощью которого Москва обходит западные санкции.

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