У Чорному морі атаковано п’ять суховантажів, що прийшли за зерном РФ, - ЗМІ
Щонайменше п’ять зерновозів потрапили під атаки українських безпілотників 17 і 18 серпня біля російських портів Новоросійськ і Туапсе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Bloomberg.
Раніше українські військові переважно атакували танкери, які перевозили російську нафту. Тепер під удари почали потрапляти й судна, що прибули за зерном.
Під ударами опинилися п’ять суден
За даними джерел Bloomberg, один суховантаж атакували 17 серпня, ще чотири – 18 серпня.
Судна ходили під прапорами:
- Ліберії;
- Мальти;
- Маршаллових островів;
- Росії;
- Сан-Марино.
17 серпня після атаки дронів загорівся грецький балкер Anna S, який прямував до Новоросійська. Через це судно не змогло продовжити рух.
"Один суховантаж був атакований у понеділок, ще чотири – у вівторок", – повідомили джерела Bloomberg.
18 серпня два судна, які зазнали ударів після завантаження, змогли продовжити рейси. Ще два судна були уражені під час підготовки до завантаження: одне – біля Новоросійська, інше – біля Туапсе.
Минулого тижня експорт російської сільськогосподарської продукції зупинили через удари по трьох терміналах у порту. Ці термінали забезпечують понад 40% загального експорту зерна.
Раніше повідомлялося, що Росія перекинула до Балтійського моря два бойові кораблі зі складу Північного флоту – фрегат "Адмірал Касатонов" та великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко". У Польщі вважають, що одним із завдань такого угруповання може бути прикриття російського "тіньового флоту", за допомогою якого Москва обходить західні санкції.
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