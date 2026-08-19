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Новини Тіньовий флот Росії
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У Чорному морі атаковано п’ять суховантажів, що прийшли за зерном РФ, - ЗМІ

Біля Новоросійська та Туапсе атакували 5 зерновозі
Фото: Ілюстративне фото

Щонайменше п’ять зерновозів потрапили під атаки українських безпілотників 17 і 18 серпня біля російських портів Новоросійськ і Туапсе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Раніше українські військові переважно атакували танкери, які перевозили російську нафту. Тепер під удари почали потрапляти й судна, що прибули за зерном.

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Під ударами опинилися п’ять суден

За даними джерел Bloomberg, один суховантаж атакували 17 серпня, ще чотири – 18 серпня.

Судна ходили під прапорами:

  • Ліберії;
  • Мальти;
  • Маршаллових островів;
  • Росії;
  • Сан-Марино.

17 серпня після атаки дронів загорівся грецький балкер Anna S, який прямував до Новоросійська. Через це судно не змогло продовжити рух.

"Один суховантаж був атакований у понеділок, ще чотири – у вівторок", – повідомили джерела Bloomberg.

Також читайте: Через блокаду портів Україна експортує лише третину агропродукції, – Висоцький

18 серпня два судна, які зазнали ударів після завантаження, змогли продовжити рейси. Ще два судна були уражені під час підготовки до завантаження: одне – біля Новоросійська, інше – біля Туапсе.

Минулого тижня експорт російської сільськогосподарської продукції зупинили через удари по трьох терміналах у порту. Ці термінали забезпечують понад 40% загального експорту зерна.

Раніше повідомлялося, що Росія перекинула до Балтійського моря два бойові кораблі зі складу Північного флоту – фрегат "Адмірал Касатонов" та великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко". У Польщі вважають, що одним із завдань такого угруповання може бути прикриття російського "тіньового флоту", за допомогою якого Москва обходить західні санкції.

Читайте також: Грецький танкер Skiros атакували в Чорному морі: на борту була нафта РФ з Новоросійська, - Bloomberg

Автор: 

зерно (1533) росія (47423) Чорне море (1641)
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Топ коментарі
+5
нєфіг шастать по морю укрів.
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19.08.2026 21:22 Відповісти
+3
Хай бариги, яким гроші не пахнуть, понюхають свої обісрані штани.
Слава ЗСУ!
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19.08.2026 21:20 Відповісти
+3
Що очікую я від взаємного знищення зернового експорту. Конкретно глибоку переробку в Україні . А це готова паста чи хоч би борошно, а це готові корма для тварин, а це готові олії з олійних культур, а це, курва, свої українські сухарі а не привезені звідкись в хлібну Україну. Ось що я чекаю від поганих новин щодо експорту збіжжя.
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19.08.2026 21:26 Відповісти

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