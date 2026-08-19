Украинцев предупредили о подготовке Россией нового обстрела

Вооруженные силы РФ могут готовить новый удар по Украине.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Война на истощение, которую выбрала Россия, уже заставляет их военных корреспондентов и экспертов говорить о том, что РФ ведет войну на пределе своих возможностей", — отметил он.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что пока российский диктатор и "его деды" не видят мира, поскольку они не видят себя в мире.

Напомним, 19 августа рашисты нанесли удар дроном по маршрутке в Херсоне: 4 человека погибли.

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