Украинцев предупредили о подготовке Россией нового обстрела
Вооруженные силы РФ могут готовить новый удар по Украине.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Война на истощение, которую выбрала Россия, уже заставляет их военных корреспондентов и экспертов говорить о том, что РФ ведет войну на пределе своих возможностей", — отметил он.
Руководитель ЦПД подчеркнул, что пока российский диктатор и "его деды" не видят мира, поскольку они не видят себя в мире.
Напомним, 19 августа рашисты нанесли удар дроном по маршрутке в Херсоне: 4 человека погибли.
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