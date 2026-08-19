Українців попередили про підготовку Росією нового обстрілу

Війська РФ можуть готувати новий удар по Україні.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Війна на виснаження, яку обрала Росія, вже змушує говорити їх воєнкорів та експертів про те, що РФ веде війну на межі своїх можливостей", - зазначив він.

Керівник ЦПД наголосив, що поки російський диктатор та "його діди" не бачить миру, оскільки вони не бачать себе в мирі.

Нагадаємо, 19 серпня рашисти вдарили дроном по маршрутці в Херсоні: 4 людини загинули.

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