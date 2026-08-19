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Новини Масований ракетний обстріл
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Українців попередили про підготовку Росією нового обстрілу

Українців попередили про масований російський обстріл

Війська РФ можуть готувати новий удар по Україні.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Війна на виснаження, яку обрала Росія, вже змушує говорити їх воєнкорів та експертів про те, що РФ веде війну на межі своїх можливостей", - зазначив він.

Керівник ЦПД наголосив, що поки російський диктатор та "його діди" не бачить миру, оскільки вони не бачать себе в мирі.

Нагадаємо, 19 серпня рашисти вдарили дроном по маршрутці в Херсоні: 4 людини загинули.

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