У разі посилення обстрілів Києва Рада має працювати в безпечному місці, щоб продовжувати роботу, - "слуга народу" Потураєв

Народний депутат фракції "Слуга народу" Микита Потураєв вважає, що у разі посилення російських обстрілів столиці потрібно вирішити, як за таких обставин парламент засідатиме в пленарному режимі.

Про це він сказав в коментарі Цензор.НЕТ.

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Варіанти роботи ВР у разі посилення російських обстрілів

За його словами, у вівторок, коли після перерви депутати зібралися у сесійній залі, виникла проблема: через постійні тривоги неможливо було проводити голосування.

"Ми змогли прийняти аж один закон. Ще один майже прийняли, але все ж були змушені його голосувати сьогодні зранку. Так парламент працювати не може. Якщо будуть постійні загрози обстрілів, він просто буде паралізований. Які у нас є варіанти? Проведення засідань у безпечному місці, про яке йшлося ще 24 лютого 2022-го року: раптом що – Рада там засідатиме. Всі депутати знали про нього. Я його не називатиму, але воно дозволяє проводити засідання. Там можна виступати, дискутували. Але важко буде проводити голосування, адже немає системи "Рада-3". А встановлювати її або якийсь аналог – це довго та дорого. Але все одно це один із варіантів. Інший - повернутися до формату березня-травня 2022-го, коли депутати заходили до зали, працювали до півгодини, але за цей час встигали прийняти 20, а іноді й більше законів. Яким чином це досягалося? Перед засіданнями щодня у Зумі працювала Погоджувальна рада. Засідали інколи й по п'ять-шість годин з перервами. Але виходили на такий консенсус і рішення, що всі фракції та групи погоджувалися підтримувати узгоджену редакцію законопроєкту. Далі він вже попадав на голосування без всяких обговорень, без жодної поправки і приймався. Була така швидкість: одна-дві хвилини – один закон", - зазначив депутат.

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Приклад ефективності

Потураєв нагадав, що сьогодні парламент без обговорень проголосував низку законопроєктів.

"Тому що дуже гарно відпрацювала Погоджувальна рада. Тож буквально за 10 хвилин ми проголосували шість законів. Отак воно має бути. Або треба переходити у безпечне місце", - наголосив політик.

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