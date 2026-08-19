В случае усиления обстрелов Киева Рада должна работать в безопасном месте, чтобы продолжать работу, - "Слуга народа" Потураев

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Никита Потураев считает, что в случае усиления российских обстрелов столицы необходимо решить, как в таких условиях парламент будет проводить заседания в пленарном режиме.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

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Варианты работы ВР в случае усиления российских обстрелов

По его словам, во вторник, когда после перерыва депутаты собрались в сессионном зале, возникла проблема: из-за постоянных тревог было невозможно проводить голосование.

"Мы смогли принять всего один закон. Еще один почти приняли, но все же были вынуждены проголосовать по нему сегодня утром. Так парламент работать не может. Если будут постоянные угрозы обстрелов, он просто окажется парализован. Какие у нас есть варианты? Проведение заседаний в безопасном месте, о котором говорилось еще 24 февраля 2022 года: вдруг что-то случится – Рада будет заседать там. Все депутаты знали о нем. Я его не буду называть, но оно позволяет проводить заседания. Там можно выступать, обсуждать вопросы. Но проводить голосование будет сложно, ведь нет системы "Рада-3". А устанавливать ее или какой-то аналог — это долго и дорого. Но все равно это один из вариантов. Другой — вернуться к формату марта-мая 2022 года, когда депутаты заходили в зал, работали до получаса, но за это время успевали принять 20, а иногда и больше законов. Как это удавалось? Перед заседаниями ежедневно в Zoom работал Согласительный совет. Заседали порой и по пять-шесть часов с перерывами. Но приходили к такому консенсусу и решению, что все фракции и группы соглашались поддержать согласованную редакцию законопроекта. Далее он уже поступал на голосование без каких-либо обсуждений, без единой поправки и принимался. Скорость была такой: одна-две минуты — один закон", — отметил депутат.

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Пример эффективности

Потураев напомнил, что сегодня парламент без обсуждений проголосовал за ряд законопроектов.

"Потому что очень хорошо отработал Согласительный совет. Поэтому буквально за 10 минут мы проголосовали за шесть законов. Так и должно быть. Или нужно переходить в безопасное место", – подчеркнул политик.

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