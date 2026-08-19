На фронте с начала суток – 189 боевых столкновений, враг сильнее всего давит на Покровском и Константиновском направлениях, – Генштаб

С начала суток среды, 19 августа, на фронте произошло 189 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, передает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес 70 авиационных ударов, сбросил 224 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 6564 дрона-камикадзе и осуществил 2260 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны успешно отразили две атаки противника. Кроме того, враг нанес один авиационный удар с применением двух управляемых авиабомб и осуществил 53 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои в Харьковской области

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений возле Лимана, Охримовки и Бочкового; два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений возле Лимана, Охримовки и Бочкового; два боевых столкновения продолжаются до сих пор. На Купянском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

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Бои на востоке

Десять попыток захватчиков продвинуться отбиты на Лиманском направлении в районах Шейковки, Карповки, Новоселовки, Заречного, Дробышево и Лимана; еще одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 14 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Кривой Луки, Закитного и Николаевки.

Два вражеских штурма зафиксированы на Краматорском направлении в районах Дибровы и Васютинского.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 21 вражеский штурм вблизи Иванополя, Константиновки, Ильиновки, Александро-Шультыного и Новоселовки.

Всего враг совершил 26 атак на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Ганновка, Матяшево, Светлое, Белицкое, Шевченко, Васильевка, Котлино, Удачное, Муравка и Молодецкое.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 33 оккупанта и 15 — ранено; уничтожено две артиллерийские системы, четыре единицы автомобильной, одна единица специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 27 укрытий противника. Повреждены три единицы автомобильной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и 90 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 352 беспилотных летательных аппарата различных типов.

Пять атак оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районах Воскресенки, Поддубного, Нового Запорожья и Рыбного.

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Обстановка на юге

Семь атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Воздвижовка, Цвитково и Новоселовка.

в районах населенных пунктов Воздвижовка, Цвитково и Новоселовка. На Ореховском направлении наши защитники отразили три атаки противника в районах Степового, Малых Щербаков и Приморского.

наши защитники отразили три атаки противника в районах Степового, Малых Щербаков и Приморского. Штурмовых действий противника не зафиксировано на Приднепровском направлении.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", — добавили в Генштабе.

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