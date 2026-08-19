На фронте с начала суток – 189 боевых столкновений, враг сильнее всего давит на Покровском и Константиновском направлениях, – Генштаб
С начала суток среды, 19 августа, на фронте произошло 189 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, передает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 70 авиационных ударов, сбросил 224 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 6564 дрона-камикадзе и осуществил 2260 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны успешно отразили две атаки противника. Кроме того, враг нанес один авиационный удар с применением двух управляемых авиабомб и осуществил 53 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Бои в Харьковской области
- В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений возле Лимана, Охримовки и Бочкового; два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
- На Купянском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.
Бои на востоке
Десять попыток захватчиков продвинуться отбиты на Лиманском направлении в районах Шейковки, Карповки, Новоселовки, Заречного, Дробышево и Лимана; еще одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 14 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Кривой Луки, Закитного и Николаевки.
Два вражеских штурма зафиксированы на Краматорском направлении в районах Дибровы и Васютинского.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 21 вражеский штурм вблизи Иванополя, Константиновки, Ильиновки, Александро-Шультыного и Новоселовки.
Всего враг совершил 26 атак на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Ганновка, Матяшево, Светлое, Белицкое, Шевченко, Васильевка, Котлино, Удачное, Муравка и Молодецкое.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 33 оккупанта и 15 — ранено; уничтожено две артиллерийские системы, четыре единицы автомобильной, одна единица специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 27 укрытий противника. Повреждены три единицы автомобильной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и 90 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 352 беспилотных летательных аппарата различных типов.
Пять атак оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районах Воскресенки, Поддубного, Нового Запорожья и Рыбного.
Обстановка на юге
- Семь атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Воздвижовка, Цвитково и Новоселовка.
- На Ореховском направлении наши защитники отразили три атаки противника в районах Степового, Малых Щербаков и Приморского.
- Штурмовых действий противника не зафиксировано на Приднепровском направлении.
"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", — добавили в Генштабе.
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