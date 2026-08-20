Атака РФ на Житомир: число погибших возросло до трех, 53 человека пострадали. ВИДЕО+ФОТО

По состоянию на утро 20 августа в Житомире продолжаются аварийно-восстановительные работы на местах российских атак, произошедших накануне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Службы чрезвычайных ситуаций разбирают поврежденные конструкции и обследуют место происшествия. К работам привлечены спасатели-альпинисты из Черкасской и Ровенской областей.

"Число погибших в результате вчерашней российской атаки в Житомире возросло до 3 человек, 53 человека пострадали", - отметили в ГСЧС.

На месте происшествия специалистами ГСЧС и представителями отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста развернуты пункты оказания помощи. Команда World Central Kitchen обеспечила питание личного состава.

Работы продолжались всю ночь. Их проведение затрудняли повторные воздушные тревоги.

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Аварийно-спасательные работы





















