Атака РФ на Житомир: число погибших возросло до трех, 53 человека пострадали. ВИДЕО+ФОТО
По состоянию на утро 20 августа в Житомире продолжаются аварийно-восстановительные работы на местах российских атак, произошедших накануне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
Службы чрезвычайных ситуаций разбирают поврежденные конструкции и обследуют место происшествия. К работам привлечены спасатели-альпинисты из Черкасской и Ровенской областей.
"Число погибших в результате вчерашней российской атаки в Житомире возросло до 3 человек, 53 человека пострадали", - отметили в ГСЧС.
На месте происшествия специалистами ГСЧС и представителями отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста развернуты пункты оказания помощи. Команда World Central Kitchen обеспечила питание личного состава.
Работы продолжались всю ночь. Их проведение затрудняли повторные воздушные тревоги.
Аварийно-спасательные работы
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