Атака РФ по Житомиру: кількість загиблих зросла до трьох, 53 людини постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Станом на ранок 20 серпня у Житомирі тривають аварійно-відновлювальні роботи на місцях російських атак, що сталися напередодні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
Надзвичайники розбирають пошкоджені конструкції та обстежують місце події. До робіт залучені рятувальники-верхолази з Черкащини та Рівненщини.
"До 3 осіб збільшилася кількість загиблих внаслідок вчорашньої російської атаки у Житомирі, 53 людини постраждали", - зазначили у ДСНС.
На місці події фахівцями ДСНС та представниками загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста розгорнуті Пункти надання допомоги. Команда World Central Kitchen забезпечила харчування особового складу.
Роботи тривали всю ніч. Проведення їх ускладнювали повторні повітряні тривоги.
Аварійно-рятувальні роботи
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