Утренние удары РФ по Херсону: пострадали как минимум 16 человек

В Херсоне утром 20 августа российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Корабельному району. В результате ударов пострадали не менее 16 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ГВА.

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Первый пострадавший - 50-летний мужчина, на которого около 6:20 напал российский дрон. Полицейские доставили его в больницу. Предположительно, он получил минно-взрывную травму.

Около 6:35 под удар попали трое работников коммунального предприятия - мужчины в возрасте 55, 65 и 29 лет. Всех госпитализировали с минно-взрывными травмами.

Еще двух мужчин в возрасте 34 и 35 лет доставили в больницу после атаки беспилотника. У них также предварительно диагностировали минно-взрывные травмы.

Около 7:00 в больницу обратились ещё двое мужчин - 40 и 45 лет. Они получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения.

Также медики оказывают помощь 64-летнему жителю Херсона, на которого российский дрон напал около 7:15. У мужчины взрывная травма и осколочное ранение.

Кроме того, около 6:40 российские оккупанты атаковали один из рынков в Корабельном районе. По данным ГВА, ранения получили пять человек - женщины в возрасте 54 и 35 лет и мужчины 38, 49 и 64 лет. У них минно-взрывные травмы, контузии и осколочные ранения туловища.

Таким образом, в результате утренних атак в Корабельном районе известно как минимум о 16 пострадавших. Все пострадавшие получают медицинскую помощь и проходят дополнительное обследование.

Из-за атак в Херсоне наблюдаются перебои с электричеством и водой

Российские удары также вызвали перебои с электроснабжением в городе. Из-за отключения электричества возможны перебои с водоснабжением и снижение давления воды в сетях.

В Херсоне работают "Пункты стойкости", где можно зарядить гаджеты и получить базовую помощь.

Также в городской военной администрации сообщали, что по состоянию на утро на маршрутах Херсона работали 27 автобусов по 11 маршрутам.

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