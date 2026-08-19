Российское "сафари" против жителей Херсона уже давно вышло за пределы, - Зеленский об ударе РФ по маршрутке. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по маршрутке в Херсоне и призвал партнеров усилить давление на Россию.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Зеленского

По его словам, жестокое российское "сафари" против наших людей в Херсоне уже давно вышло за пределы того, что может представить себе любой нормальный человек.













Он напомнил, что сегодня утром россияне нанесли удар FPV-дроном по обычной маршрутке в Херсоне. Четыре человека погибли, еще пятеро ранены. Все необходимые службы на месте, выясняют детали. Точно известно, что автобус был гражданским.

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"Таковы реалии повседневной жизни в украинских прифронтовых регионах. Пока партнеры колеблются относительно дополнительных поставок средств защиты, россияне давно перешли черту вседозволенности", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что давление на агрессора необходимо.

"Поддержка защитников жизни необходима. Спасибо всем, кто продолжает предоставлять гуманитарную помощь и вводить новые санкции против агрессора", - резюмирует глава государства.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар дроном по маршрутке в Херсоне: 4 человека погибли, есть раненые.

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