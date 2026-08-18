Атака на Херсон: боеприпас с российского дрона попал в детскую кроватку, где спал двухлетний мальчик. Ребенок чудом остался жив. ФОТО
Заряд от РПГ оказался в детской кроватке в результате вражеской атаки на Херсон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Херсонской области.
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Как отмечается, сегодня ночью армия страны-агрессора продолжала террор против мирных жителей. Только в областном центре враг совершил несколько атак ударными дронами различных типов.
"Один из беспилотников военные РФ направили на частный дом в Центральном районе города. Боеприпас с дрона залетел через окно в комнату и упал на детскую кроватку, в которой мирно спал двухлетний мальчик…", - говорится в сообщении.
Что с ребенком?
По данным правоохранителей, только чудом он не пострадал. Мать с сыном немедленно отправилась в расположенную неподалеку больницу. Угрозы их жизни, к счастью, нет.
Сейчас полицейские совместно с волонтерами организуют эвакуацию семьи в другой город. Также правоохранители изъяли боеприпас из кроватки и задокументировали очередное военное преступление, совершенное армией страны-агрессора.
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