Атака на Херсон: боеприпас с российского дрона попал в детскую кроватку, где спал двухлетний мальчик. Ребенок чудом остался жив. ФОТО

Заряд от РПГ оказался в детской кроватке в результате вражеской атаки на Херсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Херсонской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Как отмечается, сегодня ночью армия страны-агрессора продолжала террор против мирных жителей. Только в областном центре враг совершил несколько атак ударными дронами различных типов.

"Один из беспилотников военные РФ направили на частный дом в Центральном районе города. Боеприпас с дрона залетел через окно в комнату и упал на детскую кроватку, в которой мирно спал двухлетний мальчик…", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российские террористы направили FPV-дрон на балкон многоэтажного дома в Херсоне: есть пострадавшие

Что с ребенком?

По данным правоохранителей, только чудом он не пострадал. Мать с сыном немедленно отправилась в расположенную неподалеку больницу. Угрозы их жизни, к счастью, нет.

Сейчас полицейские совместно с волонтерами организуют эвакуацию семьи в другой город. Также правоохранители изъяли боеприпас из кроватки и задокументировали очередное военное преступление, совершенное армией страны-агрессора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2548 раненых и 20 тысяч похищенных детей: Буданов заявил, что РФ ведет спланированную войну на уничтожение нации