Атака на Херсон: боєприпас від російського дрона залетів у дитяче ліжечко, де спав дворічний хлопчик. Дитина дивом вціліла. ФОТО

Заряд від РПГ опинився у дитячому ліжечку внаслідок ворожої атаки на Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Херсонської області.

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Як зазначається, сьогодні вночі армія країни-агресора продовжувала терор цивільних. Лише в обласному центрі ворог здійснив кілька атак ударними дронами різних типів.

"Один із безпілотників військові рф спрямували на приватний будинок у Центральному районі міста. Боєприпас від дрона залетів через вікно до кімнати й упав до дитячого ліжечка, в якому мирно спав дворічний хлопчик…", - йдеться у повідомленні.





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Що з дитиною?

За даними правоохоронців, лише дивом він не постраждав. Мати із сином негайно вирушила до розташованої неподалік лікарні. Загрози їх життю, на щастя, немає.

Наразі поліцейські спільно з волонтерами організовують евакуацію родини до іншого міста. Також правоохоронці вилучили боєприпас із ліжечка та задокументували черговий воєнний злочин, вчинений арімєю країни-агресора.

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