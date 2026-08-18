Атака на Херсон: боєприпас від російського дрона залетів у дитяче ліжечко, де спав дворічний хлопчик. Дитина дивом вціліла. ФОТО
Заряд від РПГ опинився у дитячому ліжечку внаслідок ворожої атаки на Херсон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Херсонської області.
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Як зазначається, сьогодні вночі армія країни-агресора продовжувала терор цивільних. Лише в обласному центрі ворог здійснив кілька атак ударними дронами різних типів.
"Один із безпілотників військові рф спрямували на приватний будинок у Центральному районі міста. Боєприпас від дрона залетів через вікно до кімнати й упав до дитячого ліжечка, в якому мирно спав дворічний хлопчик…", - йдеться у повідомленні.
Що з дитиною?
За даними правоохоронців, лише дивом він не постраждав. Мати із сином негайно вирушила до розташованої неподалік лікарні. Загрози їх життю, на щастя, немає.
Наразі поліцейські спільно з волонтерами організовують евакуацію родини до іншого міста. Також правоохоронці вилучили боєприпас із ліжечка та задокументували черговий воєнний злочин, вчинений арімєю країни-агресора.
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