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Новини Фото Удар РФ по маршрутці в Херсоні
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Російське "сафарі" проти херсонців вже давно вийшло за межі, - Зеленський про удар РФ по маршрутці. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по маршрутці в Херсоні та закликав партнерів посилити тиск на Росію.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція Зеленського

За його словами, жорстоке російське "сафарі" проти наших людей у Херсоні вже давно вийшло за межі того, що може уявити будь-яка нормальна людина.

удар рф по маршрутці в Херсоні
удар рф по маршрутці в Херсоні
удар рф по маршрутці в Херсоні
удар рф по маршрутці в Херсоні
удар рф по маршрутці в Херсоні
удар рф по маршрутці в Херсоні

Він нагадав, що сьогодні вранці росіяни вдарили FPV-дроном по звичайній маршрутці в Херсоні. Чотири людини загинули, ще пʼятеро поранені. Усі необхідні служби на місці, з’ясовують деталі. Точно зрозуміло, що автобус був цивільний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака на Херсон: боєприпас від російського дрона залетів у дитяче ліжечко, де спав дворічний хлопчик. Дитина дивом вціліла. ФОТО

"Такі реалії кожного дня життя в українських прифронтових регіонах. Поки партнери вагаються щодо додаткових постачань засобів захисту, росіяни давно перейшли межу вседозволеності", - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що тиск на агресора потрібен.

"Підтримка оборонців життя потрібна. Дякую всім, хто продовжує надавати пакети допомоги та вводити нові санкції проти агресора", - резюмує глава держави.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили дроном по маршрутці в Херсоні: 4 людини загинули, є поранені.

Також читайте: Російські терористи спрямували FPV-дрон у балкон багатоповерхівки у Херсоні: постраждали люди

Автор: 

Зеленський Володимир (26698) маршрутки (317) обстріл (36222) Херсон (3774) Херсонська область (6900) Херсонський район (1019)
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Топ коментарі
+11
а яка Оманська Гнида здала Південь а, Оманська Гнида?
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19.08.2026 12:12 Відповісти
+7
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19.08.2026 12:13 Відповісти
+5
Так зроби там свій охфіс, одразу ж обстріли припиняться, пітух ***********
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19.08.2026 12:12 Відповісти

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