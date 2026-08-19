Російське "сафарі" проти херсонців вже давно вийшло за межі, - Зеленський про удар РФ по маршрутці. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по маршрутці в Херсоні та закликав партнерів посилити тиск на Росію.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція Зеленського
За його словами, жорстоке російське "сафарі" проти наших людей у Херсоні вже давно вийшло за межі того, що може уявити будь-яка нормальна людина.
Він нагадав, що сьогодні вранці росіяни вдарили FPV-дроном по звичайній маршрутці в Херсоні. Чотири людини загинули, ще пʼятеро поранені. Усі необхідні служби на місці, з’ясовують деталі. Точно зрозуміло, що автобус був цивільний.
"Такі реалії кожного дня життя в українських прифронтових регіонах. Поки партнери вагаються щодо додаткових постачань засобів захисту, росіяни давно перейшли межу вседозволеності", - зазначив Зеленський.
Він також наголосив, що тиск на агресора потрібен.
"Підтримка оборонців життя потрібна. Дякую всім, хто продовжує надавати пакети допомоги та вводити нові санкції проти агресора", - резюмує глава держави.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили дроном по маршрутці в Херсоні: 4 людини загинули, є поранені.
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