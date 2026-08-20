Ранкові удари РФ по Херсону: постраждали щонайменше 16 людей

У Херсоні вранці 20 серпня російські війська масовано атакували безпілотниками Корабельний район. Унаслідок ударів постраждали щонайменше 16 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська МВА.

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Перший постраждалий - 50-річний чоловік, якого атакував російський дрон близько 6:20. Поліцейські доставили його до лікарні. Попередньо, він дістав мінно-вибухову травму.

Близько 6:35 під удар потрапили троє працівників комунального підприємства - чоловіки віком 55, 65 та 29 років. Усіх госпіталізували з мінно-вибуховими травмами.

Ще двох чоловіків віком 34 та 35 років доправили до лікарні після атаки безпілотника. У них також попередньо діагностували мінно-вибухові травми.

Близько 7:00 до лікарні звернулися ще двоє чоловіків - 40 та 45 років. Вони дістали мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення.

Також медики надають допомогу 64-річному херсонцю, якого російський дрон атакував близько 7:15. У чоловіка вибухова травма та уламкове поранення.

Крім того, близько 6:40 російські окупанти атакували один із ринків у Корабельному районі. За даними МВА, поранення дістали п'ятеро людей - жінки віком 54 та 35 років і чоловіки 38, 49 та 64 років. У них мінно-вибухові травми, контузії та уламкові поранення тулуба.

Таким чином, унаслідок ранкових атак у Корабельному районі відомо щонайменше про 16 постраждалих. Усі потерпілі отримують медичну допомогу та проходять дообстеження.

Через атаки у Херсоні є перебої зі світлом і водою

Російські удари також спричинили перебої з електропостачанням у місті. Через знеструмлення можливі перебої з водопостачанням та зниження тиску води в мережах.

У Херсоні працюють Пункти незламності, де можна зарядити гаджети та отримати базову допомогу.

Також у міській військовій адміністрації повідомляли, що станом на ранок на маршрутах Херсона працювали 27 автобусів за 11 маршрутами.

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