Матернова об ударе РФ по Киеву: Это не война на поле боя

Россия воюет не только против военных, но и убивает мирных жителей, а также бомбит жилые дома и больницы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила посол ЕС Катарина Матернова.

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"Давайте будем откровенными: это не война на поле боя. Солдаты не воюют против солдат. Россия убивает мирных жителей и бомбит жилые дома и детские больницы.

Мы должны громко об этом говорить. Мы должны об этом писать, чтобы мир помнил о военных преступлениях, совершенных Россией в Украине.

Мы никогда не должны забывать", - говорится в сообщении.

Матернова заявила, что в результате российской атаки на Киев погибли по меньшей мере 12 человек, ещё 34 получили ранения. Она рассказала, что в Соломенском районе столицы российский удар разрушил верхние этажи девятиэтажного жилого дома. По ее словам, во время атаки Россия также нанесла удар по детской больнице.

Посол ЕС также напомнила о российской атаке на Житомир, произошедшей прошлой ночью. По ее словам, российский беспилотник нанес удар по штабу Национальной полиции в Житомире. В результате атаки три человека погибли, еще 53 получили ранения.

Матернова подчеркнула масштаб российских атак и их последствия для гражданского населения Украины.

Массированный комбинированный удар

В ночь на 20 августа враг атаковал Украину баллистическими и крылатыми ракетами, ударными БПЛА. Основное направление - Киев и область.

В Киеве повреждения зафиксированы в трех районах города: Святошинском, Соломенском и Дарницком.

По состоянию на 10:20 известно о гибели 12 человек. Пострадали 33 жителя столицы.

Массированная атака на Киевскую область продолжалась всю ночь. Враг наносил удары по мирным населенным пунктам области ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.

По состоянию на 7:00 известно о 7 пострадавших в Бориспольском и Броварском районах. Один человек погиб.

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