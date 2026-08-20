После массированной атаки РФ часть потребителей в семи регионах Украины осталась без света, - "Укрэнерго"

После массированной ракетно-дроновой атаки РФ в ночь на 20 августа часть потребителей в семи регионах Украины осталась без электроэнергии. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в "Укрэнерго".

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Где нет света

По состоянию на утро отключения электроэнергии зафиксированы в:

Киеве;

Киевской области;

в Донецкой области;

Одесской области;

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Харьковской области.

Там, где это позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

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Украинцев просят перенести потребление на дневные часы

В"Укрэнерго" отметили, что потребление электроэнергии в настоящее время соответствует сезонным показателям. По состоянию на 9:30 его уровень был таким же, как в это же время предыдущего дня.

В то же время энергетики призывают по возможности пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00, когда наиболее эффективно работают промышленные солнечные электростанции.

Зато в вечерние часы – с 18:00 до 22:00 – украинцев просят ограничить потребление электроэнергии.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в ночь на 20 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив баллистические и крылатые ракеты различных типов, а также ударные беспилотники. Разрушения в результате атаки зафиксированы, в частности, в Киеве и Киевской области, в Одесской и Черниговской областях.

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