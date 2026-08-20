Після масованої атаки РФ частина споживачів у семи регіонах України залишилася без світла, - Укренерго

Після масованої ракетно-дронової атаки РФ у ніч проти 20 серпня частина споживачів у семи регіонах України залишилася без електроенергії. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в "Укренерго".

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Де немає світла

Станом на ранок знеструмлення споживачів зафіксовані у:

Києві;

Київській області;

Донецькій області;

Одеській області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області;

Харківській області.

Там, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

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Українців просять перенести споживання на денні години

В "Укренерго" зазначили, що споживання електроенергії наразі відповідає сезонним показникам. Станом на 9:30 його рівень був таким самим, як у цей час попереднього дня.

Водночас енергетики закликають за можливості користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00, коли найбільш ефективно працюють промислові сонячні електростанції.

Натомість у вечірні години – з 18:00 до 22:00 – українців просять обмежити споживання електроенергії.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у ніч проти 20 серпня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні, застосувавши балістичні та крилаті ракети різних типів і ударні безпілотники. Руйнування внаслідок атаки зафіксовані, зокрема, у Києві та Київській області, на Одещині й Чернігівщині.

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