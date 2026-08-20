Після масованої атаки РФ частина споживачів у семи регіонах України залишилася без світла, - Укренерго
Після масованої ракетно-дронової атаки РФ у ніч проти 20 серпня частина споживачів у семи регіонах України залишилася без електроенергії. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в "Укренерго".
Де немає світла
Станом на ранок знеструмлення споживачів зафіксовані у:
- Києві;
- Київській області;
- Донецькій області;
- Одеській області;
- Запорізькій області;
- Дніпропетровській області;
- Харківській області.
Там, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Українців просять перенести споживання на денні години
В "Укренерго" зазначили, що споживання електроенергії наразі відповідає сезонним показникам. Станом на 9:30 його рівень був таким самим, як у цей час попереднього дня.
Водночас енергетики закликають за можливості користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00, коли найбільш ефективно працюють промислові сонячні електростанції.
Натомість у вечірні години – з 18:00 до 22:00 – українців просять обмежити споживання електроенергії.
- Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у ніч проти 20 серпня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні, застосувавши балістичні та крилаті ракети різних типів і ударні безпілотники. Руйнування внаслідок атаки зафіксовані, зокрема, у Києві та Київській області, на Одещині й Чернігівщині.
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