Матернова про удар РФ по Києву: Це не війна на полі бою

Росія не воює лише проти військових, а вбиває цивільних і бомбить житлові будинки та лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила посол ЄС Катаріна Матернова.

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"Давайте будемо відвертими: це не війна на полі бою. Солдати не воюють проти солдатів. Росія вбиває цивільних і бомбить житлові будинки та дитячі лікарні.

Ми мусимо голосно про це говорити. Ми мусимо про це писати, щоб світ пам’ятав про військові злочини, скоєні Росією в Україні.

Ми ніколи не повинні забувати", - йдеться в повідомленні.

Матернова заявила, що внаслідок російської атаки на Київ загинули щонайменше 12 людей, ще 34 отримали поранення. Та розповіла, що в Солом'янському районі столиці російський удар зруйнував верхні поверхи дев'ятиповерхового житлового будинку. За її словами, під час атаки Росія також завдала удару по дитячій лікарні.

Посол ЄС також нагадала про російську атаку на Житомир, яка сталася попередньої ночі. За її словами, російський безпілотник ударив по штабу Національної поліції в Житомирі. Внаслідок атаки троє людей загинули, ще 53 отримали поранення.

Матернова наголосила на масштабі російських атак та їхніх наслідках для цивільного населення України.

Масований комбінований удар

У ніч проти 20 серпня ворог атакував Україну балістичними та крилатими ракетами, ударними БпЛА. Основний напрямок - Київ та область.

У Києві пошкодження зафіксовані у трьох районах міста: Святошинському, Солом'янському й Дарницькому.

Станом на 10:20 відомо про загибель 12 людей. Постраждали 33 мешканці столиці.

Масована атака на Київщину тривала всю ніч. Ворог бив по мирних населених пунктах області ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами.

Станом на 7:00 відомо про 7 травмованих у Бориспільському та Броварському районах. Одна людина загинула.

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