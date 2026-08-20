Готовил покушение на командира воинской части: в Полтавской области задержали агента РФ, - СБУ

Студент, завербованный российскими спецслужбами, изготовил взрывное устройство и планировал убийство командира воинской части. Его задержали при попытке поджога грузовика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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Как выяснило расследование, задание врага выполнял завербованный рашистами студент местного университета. В поле зрения российских спецслужбистов он попал во время поиска "легких" заработков в Telegram.

По инструкции куратора из РФ агент изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), а для дистанционной активации - оснастил его мобильным телефоном с удаленным доступом для российских спецслужбистов.

После этого фигурант должен был изучить распорядок дня и маршруты передвижения командира воинской части, чтобы заложить взрывчатку и дистанционно взорвать ее при приближении должностного лица к "месту".

Также установлено, что во время подготовки к покушению агент согласился выполнить ещё одно задание врага - поджечь грузовик.

Для этого студент приобрел в магазине легковоспламеняющуюся смесь и заранее "согласовал" с куратором уничтожение транспортного средства.

Задержание и предъявление подозрения

Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем" во время попытки поджога грузового автомобиля.

По результатам обыска у задержанного изъяты подготовленное для теракта взрывное устройство, наркотики, а также смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта);

ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами);

ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (незавершённое покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога);

ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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