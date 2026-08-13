Агентурная группа ФСБ готовила удары по Днепру: СБУ задержала мать и сына. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ задержала еще двух участников агентурной группы ФСБ, которая координировала российские удары по Днепру. Ими оказались мать и брат российской агентки, которую СБУ разоблачила в июне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным следствия, задержанная ранее агентка привлекла к сотрудничеству с РФ своих близких. Они помогали отслеживать расположение и техническое состояние оборонных предприятий, по которым россияне готовили комбинированные удары.

"Для этого фигуранты обходили периметр режимных объектов и отмечали геолокации производственных цехов и логистических складов на картах Google.



Также фигуранты собирали данные о местах и последствиях вражеских "прилетов" для подготовки новых или корректировки повторных обстрелов областного центра", - говорится в сообщении.

После разоблачения агента продолжили работу на РФ

После задержания своей родственницы ее мать и брат на некоторое время прекратили деятельность. Впоследствии они вышли на связь с российским куратором, чтобы продолжить работу задержанной агентки.

СБУ зафиксировала разведывательно-диверсионную деятельность фигурантов и задержала их.

В ходе обысков у них изъяли мобильные телефоны, с помощью которых они собирали агентурные данные и координировали действия с представителями ФСБ.

Подозреваемым грозит пожизненное заключение

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Фигуранты находятся под стражей без права освобождения под залог. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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