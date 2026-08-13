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Новости Фото Завербованные агенты ФСБ
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Агентурная группа ФСБ готовила удары по Днепру: СБУ задержала мать и сына. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ задержала еще двух участников агентурной группы ФСБ, которая координировала российские удары по Днепру. Ими оказались мать и брат российской агентки, которую СБУ разоблачила в июне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным следствия, задержанная ранее агентка привлекла к сотрудничеству с РФ своих близких. Они помогали отслеживать расположение и техническое состояние оборонных предприятий, по которым россияне готовили комбинированные удары.

"Для этого фигуранты обходили периметр режимных объектов и отмечали геолокации производственных цехов и логистических складов на картах Google.

Также фигуранты собирали данные о местах и последствиях вражеских "прилетов" для подготовки новых или корректировки повторных обстрелов областного центра", - говорится в сообщении.

После разоблачения агента продолжили работу на РФ

После задержания своей родственницы ее мать и брат на некоторое время прекратили деятельность. Впоследствии они вышли на связь с российским куратором, чтобы продолжить работу задержанной агентки.

СБУ зафиксировала разведывательно-диверсионную деятельность фигурантов и задержала их.

В ходе обысков у них изъяли мобильные телефоны, с помощью которых они собирали агентурные данные и координировали действия с представителями ФСБ.

Подозреваемым грозит пожизненное заключение

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Фигуранты находятся под стражей без права освобождения под залог. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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СБУ задержала ещё двух агентов ФСБ, которые наводили удары РФ по Днепру
СБУ задержала ещё двух агентов ФСБ, которые наводили удары РФ по Днепру
СБУ задержала ещё двух агентов ФСБ, которые наводили удары РФ по Днепру
СБУ задержала ещё двух агентов ФСБ, которые наводили удары РФ по Днепру

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СБУ (21353) шпионаж (1575) государственная измена (1751)
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Топ комментарии
+9
Тварин дійсно багато, бо сталін замість вбитих війною та голодоморами українців заселив наші території цими мікробами, котрі за умов зелено-синьої плісняви розмножуються.
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13.08.2026 11:00 Ответить
+7
Ними виявилися мати та брат російської агентки.

Династія,***... Це слово гріє душу Зегеварі та Єрмаку з їх зеленопикою бандою більше,ніж свіжозаварена у бункері мівіна.
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13.08.2026 10:38 Ответить
+5
Це біда , що в Україні стільки російських тварин, а ще більша біда, коли українці продаються за гроші і вони не почувають вини . В чечні таких би розіп'яли і ще в додачу постраждали б родичі, а так наші закони діють, як при мирній Україні, а не в стані війни.
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13.08.2026 10:44 Ответить

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