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Новини Фото Завербовані агенти ФСБ
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Агентурна група ФСБ готувала удари по Дніпру: СБУ затримала матір та сина. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ затримала ще двох учасників агентурної групи ФСБ, яка коригувала російські удари по Дніпру. Ними виявилися мати та брат російської агентки, яку СБУ викрила у червні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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За даними слідства, затримана раніше агентка залучила до співпраці з РФ своїх близьких. Вони допомагали відстежувати розташування та технічний стан оборонних підприємств, по яких росіяни готували комбіновані удари.

"Для цього фігуранти обходили периметр режимних об’єктів та позначали геолокації виробничих цехів та логістичних складів на гугл-картах.

Також фігуранти збирали дані про місця та наслідки ворожих "прильотів" для підготовки нових або коригування повторних обстрілів обласного центру", - йдеться в повідомленні.

Після викриття агентки продовжили роботу на РФ

Після затримання своєї родички її мати та брат на певний час припинили діяльність. Згодом вони вийшли на зв’язок із російським куратором, щоб продовжити роботу затриманої агентки.

СБУ задокументувала розвідувально-підривну діяльність фігурантів та затримала їх.

Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, за допомогою яких вони збирали агентурні дані та координували дії з представниками ФСБ.

Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ затримала ще двох агентів ФСБ, які наводили удари РФ по Дніпру
СБУ затримала ще двох агентів ФСБ, які наводили удари РФ по Дніпру
СБУ затримала ще двох агентів ФСБ, які наводили удари РФ по Дніпру
СБУ затримала ще двох агентів ФСБ, які наводили удари РФ по Дніпру

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Автор: 

СБУ (12805) шпигунство (1168) державна зрада (1864)
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Топ коментарі
+9
Тварин дійсно багато, бо сталін замість вбитих війною та голодоморами українців заселив наші території цими мікробами, котрі за умов зелено-синьої плісняви розмножуються.
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13.08.2026 11:00 Відповісти
+7
Ними виявилися мати та брат російської агентки.

Династія,***... Це слово гріє душу Зегеварі та Єрмаку з їх зеленопикою бандою більше,ніж свіжозаварена у бункері мівіна.
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13.08.2026 10:38 Відповісти
+5
Це біда , що в Україні стільки російських тварин, а ще більша біда, коли українці продаються за гроші і вони не почувають вини . В чечні таких би розіп'яли і ще в додачу постраждали б родичі, а так наші закони діють, як при мирній Україні, а не в стані війни.
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13.08.2026 10:44 Відповісти

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