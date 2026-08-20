Готував замах на командира військової частини: на Полтавщині затримали агента РФ, - СБУ
Завербований російськими спецслужбами студент виготовив вибуховий пристрій і планував убивство командира військової частини. Його затримали під час спроби підпалу вантажівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили пресцентр СБУ.
Як з’ясувало розслідування, завдання ворога виконував завербований рашистами студент місцевого університету. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив під час пошуку "легких" заробітків у телеграмі.
За інструкцією куратора з РФ агент виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП), а для дистанційної активації – спорядив його мобільним телефоном із віддаленим доступом для російських спецслужбістів.
Після цього фігурант мав вивчити розпорядок дня та маршрути переміщення командира військової частини, щоб закласти вибухівку і дистанційно підірвати її при наближенні посадовця до "локації".
Також встановлено, що під час підготовки до замаху агент погодився виконати ще одне завдання ворога – підпалити вантажівку.
Для цього студент придбав у магазині легкозаймисту суміш та заздалегідь "погодив" з куратором знищення транспортного засобу.
Затримання та оголошення про підозру
Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому" під час спроби підпалу вантажного автомобіля.
За результатами обшуку у затриманого вилучено споряджений для теракту СВП, наркотики, а також смартфон із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту);
- ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами);
- ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (незакінчений замах на умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу);
- ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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