Готував замах на командира військової частини: на Полтавщині затримали агента РФ, - СБУ

Завербований російськими спецслужбами студент виготовив вибуховий пристрій і планував убивство командира військової частини. Його затримали під час спроби підпалу вантажівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили пресцентр СБУ.

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Як з’ясувало розслідування, завдання ворога виконував завербований рашистами студент місцевого університету. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив під час пошуку "легких" заробітків у телеграмі.

За інструкцією куратора з РФ агент виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП), а для дистанційної активації – спорядив його мобільним телефоном із віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Після цього фігурант мав вивчити розпорядок дня та маршрути переміщення командира військової частини, щоб закласти вибухівку і дистанційно підірвати її при наближенні посадовця до "локації".

Також встановлено, що під час підготовки до замаху агент погодився виконати ще одне завдання ворога – підпалити вантажівку.

Для цього студент придбав у магазині легкозаймисту суміш та заздалегідь "погодив" з куратором знищення транспортного засобу.

Затримання та оголошення про підозру

Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому" під час спроби підпалу вантажного автомобіля.

За результатами обшуку у затриманого вилучено споряджений для теракту СВП, наркотики, а також смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту);

ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами);

ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (незакінчений замах на умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу);

ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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