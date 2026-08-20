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Новости Операция США против Ирана
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США создали секретный коридор в Ормузском проливе, через который перевозятся миллионы баррелей нефти, - Axios

США создали секретный коридор в Ормузском проливе:

Вооруженные силы США создали секретный судоходный коридор в Ормузском проливе, через который ежедневно вывозится около 10 миллионов баррелей нефти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Axios.

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Подробности

Коридор функционирует уже несколько недель по южному маршруту вдоль побережья Омана. Благодаря этому каждую ночь через пролив проходят от 15 до 20 танкеров под защитой американской авиации.

Объем транспортировки достигает около 10 миллионов баррелей нефти в сутки - это примерно половина от довоенного уровня. По данным издания, США не только сопровождают загруженные танкеры из Персидского залива, но и заводит пустые суда из Аравийского моря в порты ОАЭ, Бахрейна и Кувейта для погрузки.

Операцией руководит специальная оперативная группа из штаб-квартиры в Северной Каролине в координации с партнерами в Персидском заливе.

По данным источников, США контролируют южную полосу Ормузского пролива уже почти два месяца. Несмотря на попытки Корпуса стражей исламской революции создавать препятствия, иранские силы утратили полный контроль над этой стратегической артерией.

Создание коридора уже помогло стабилизировать мировые цены на нефть, которые ранее грозили взлететь из-за конфликта в регионе. До начала войны через Ормузский пролив проходило до 20% мирового транзита нефтепродуктов.

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нефть (2281) США (30351) Ормузский пролив (216)
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Топ комментарии
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Десь поміж камишів? Для іранських дронів невидимі? Чи закуплені в ірану по секретному договорняку?
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20.08.2026 12:20 Ответить
+3
такий таємний, що про це патякають у кожній підворотні, і навіть корпус вартових ісламу вже два місяці намагається чинити перешкоди ...
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20.08.2026 12:31 Ответить
+3
А что видит дрон? Дрон не видит ничего, у него глаз нету. Видеть что то может оператор дрона, но для этого дрону нужно еще взлететь, долететь до пролива, найти там цель и атаковать ее. При том что пролив достаточно маленький, а все американские корабли оснащены очень мощными установками ПВО, и так же ничто не мешает действовать над акваторией авиации. Имея такие возможности по обнаружению дронов над морем как имеют США - крайне маловероятно что кто то сможет долететь до того танкера.
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20.08.2026 12:31 Ответить

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