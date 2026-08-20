США создали секретный коридор в Ормузском проливе, через который перевозятся миллионы баррелей нефти, - Axios

Вооруженные силы США создали секретный судоходный коридор в Ормузском проливе, через который ежедневно вывозится около 10 миллионов баррелей нефти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Axios.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Коридор функционирует уже несколько недель по южному маршруту вдоль побережья Омана. Благодаря этому каждую ночь через пролив проходят от 15 до 20 танкеров под защитой американской авиации.

Объем транспортировки достигает около 10 миллионов баррелей нефти в сутки - это примерно половина от довоенного уровня. По данным издания, США не только сопровождают загруженные танкеры из Персидского залива, но и заводит пустые суда из Аравийского моря в порты ОАЭ, Бахрейна и Кувейта для погрузки.

Операцией руководит специальная оперативная группа из штаб-квартиры в Северной Каролине в координации с партнерами в Персидском заливе.

По данным источников, США контролируют южную полосу Ормузского пролива уже почти два месяца. Несмотря на попытки Корпуса стражей исламской революции создавать препятствия, иранские силы утратили полный контроль над этой стратегической артерией.

Создание коридора уже помогло стабилизировать мировые цены на нефть, которые ранее грозили взлететь из-за конфликта в регионе. До начала войны через Ормузский пролив проходило до 20% мирового транзита нефтепродуктов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО об угрозах Ирана нанести удар по Европе: Альянс готов "противостоять любой угрозе"