НАТО об угрозах Ирана нанести удар по Европе: Альянс готов "противостоять любой угрозе"
В НАТО заявили, что Альянс готов "противостоять любой угрозе" в ответ на сообщения о том, что Иран рассматривает возможность атак на американские военные объекты в Европе.
Об этом пишет канал CNN со ссылкой на официального представителя Альянса, передает Цензор.НЕТ.
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Реакция НАТО на публикацию FT
Представитель Альянса отреагировал на материал Financial Times, в котором говорилось, что Иран якобы рассматривал возможность нанесения ударов по американским военным объектам в Европе — на случай, если президент США Дональд Трамп пойдет на дальнейшую эскалацию конфликта.
"Как показали события в начале этого года, когда системы ПВО НАТО четыре раза успешно перехватили баллистические ракеты, летевшие из Ирана в сторону Турции, наша позиция в области сдерживания и обороны является прочной и эффективной", — заявил представитель НАТО, добавив, что Альянс "готов противостоять любой угрозе и всегда будет делать все необходимое для защиты всех союзников".
Что писало издание FT
- По данным Financial Times, в Тегеране начали рассматривать возможность нанесения ударов по американским объектам в странах юго-восточной Европы как способ повысить ставки в случае дальнейшей эскалации со стороны США.
- Среди возможных целей издание называло Болгарию, которая в прошлом месяце разрешила использовать авиабазу Безмер для дозаправки американских военных самолетов, а также Кипр, где в марте британскую авиабазу уже атаковал ударный беспилотник.
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