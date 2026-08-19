НАТО об угрозах Ирана нанести удар по Европе: Альянс готов "противостоять любой угрозе"

В НАТО заявили, что Альянс готов "противостоять любой угрозе" в ответ на сообщения о том, что Иран рассматривает возможность атак на американские военные объекты в Европе.

Об этом пишет канал CNN со ссылкой на официального представителя Альянса, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция НАТО на публикацию FT

Представитель Альянса отреагировал на материал Financial Times, в котором говорилось, что Иран якобы рассматривал возможность нанесения ударов по американским военным объектам в Европе — на случай, если президент США Дональд Трамп пойдет на дальнейшую эскалацию конфликта.

"Как показали события в начале этого года, когда системы ПВО НАТО четыре раза успешно перехватили баллистические ракеты, летевшие из Ирана в сторону Турции, наша позиция в области сдерживания и обороны является прочной и эффективной", — заявил представитель НАТО, добавив, что Альянс "готов противостоять любой угрозе и всегда будет делать все необходимое для защиты всех союзников".

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Что писало издание FT

По данным Financial Times, в Тегеране начали рассматривать возможность нанесения ударов по американским объектам в странах юго-восточной Европы как способ повысить ставки в случае дальнейшей эскалации со стороны США.

Среди возможных целей издание называло Болгарию, которая в прошлом месяце разрешила использовать авиабазу Безмер для дозаправки американских военных самолетов, а также Кипр, где в марте британскую авиабазу уже атаковал ударный беспилотник.

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