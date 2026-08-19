НАТО про погрози Ірану вдарити по Європі: Альянс готовий "протистояти будь-якій загрозі"

У НАТО заявили, що Альянс готовий "протистояти будь-якій загрозі" у відповідь на повідомлення про те, що Іран розглядає можливість атак на американські військові об’єкти в Європі.

Про це пише канал CNN із посиланням на офіційного представника Альянсу, передає Цензор.НЕТ.

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Реакція НАТО на публікацію FT

Представник Альянсу відреагував на матеріал Financial Times, у якому йшлося, що Іран нібито розглядав можливість ударів по американських військових об'єктах у Європі — на випадок, якщо президент США Дональд Трамп піде на подальшу ескалацію конфлікту.

"Як показали події на початку цього року, коли системи ППО НАТО чотири рази успішно перехопили балістичні ракети, що летіли з Ірану в бік Туреччини, наша позиція в галузі стримування та оборони є міцною й ефективною", — заявив речник НАТО, додавши, що Альянс "готовий протистояти будь-якій загрозі і завжди робитиме все необхідне для захисту всіх союзників".

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Що писало видання FT

За даними Financial Times, у Тегерані почали розглядати можливість ударів по американських об'єктах у країнах південного сходу Європи як спосіб підвищити ставки в разі додаткової ескалації з боку США.

Серед можливих цілей видання називало Болгарію, яка минулого місяця дозволила використовувати авіабазу Безмер для заправки американських військових літаків, а також Кіпр, де у березні британську авіабазу вже атакував ударний безпілотник.

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